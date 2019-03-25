Основной доход Sociedade Mineira Do Lulo снизился из-за отсрочки продаж дорогостоящих алмазов - Lucapa

Lucapa Diamonds заявила, что прибыль компании Sociedade Mineira Do Lulo (SML), которой она владеет на 40%, до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) составила $2 млн за годовой период, закончившийся 31 декабря 2018 года, против прибыли в $7,6 млн в 2017 году.В сообщении говорится, что на финансовые показатели SML за 2018 год существенное влияние оказало решение отложить продажу нескольких дорогостоящих бриллиантов до 2019 года в ожидании значительного изменения политики маркетинга алмазов в Анголе.Алмазы специальной категории (семь из них) были впоследствии проданы в соответствии с новой маркетинговой политикой посредством электронного тендера в январе 2019 года за $16,7 млн​.«Если бы тендер алмазов специальной категории состоялся в 2018 году, прибыль SML до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации за 2018 год могла бы составить $8,2 млн, что на 8% больше показателя за аналогичный период 2017 года», - заявили в Lucapa.Lucapa также сообщила, что зафиксировала убыток после налогообложения в размере $7,1 млн по сравнению с $3,4 млн в предыдущем году после учета его доли в убытке SML, который составил $2,7 млн против прибыли в 2017 году в размере $6,5 млн.В сообщении также говорится, что компания добыла около 4 000 каратов алмазов в ходе программы по массовой выборке проб на руднике Мотаэ (Mothae), Лесото. В ходе программы также были добыты алмазы специальной категории массой до 89 каратов.Эти алмазы, добытые в ходе выборки проб, согласно сообщению, были проданы на тендере, который проходил в Антверпене, при этом валовая выручка составила около $1,5 млн, средняя цена за отдельные алмазы достигла $15 000 за карат.Ввод в эксплуатацию установки по переработке руды на Мотаэ мощностью 1,1 млн тонн руды в год был завершен в четвертом квартале 2018 года, что позволило начать на руднике промышленное производство в январе прошлого года.