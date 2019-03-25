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25 февраля 2019

Firestone получила прибыль в размере $27,4 млн на фоне низких цен на алмазы

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firestone_diamonds_logo.pngFirestone Diamonds сообщила, что за шесть месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 года, компания реализовала 385 941 карат алмазов на сумму $27,4 млн по сравнению с 352 272 каратами, проданными в первом полугодии за $26,0 млн.
На рост прибыли повлияло увеличение количества проданных каратов, так как компания зафиксировала более низкую среднюю стоимость в $71 за карат в течение рассматриваемого периода по сравнению с $74 за карат в первой половине 2018 года.
Firestone заявила, что более низкая средняя цена реализации продукции в течение периода была обусловлена главным образом снижением цен на алмазное сырье, которое составляло около 80% производства на руднике Ликхобонг (Liqhobong).
«Во второй половине 2018 года произошел глобальный спад цен на более мелкие товары с низкой стоимостью, что негативно сказалось на нашей средней стоимости в долларах за карат, - сказал исполнительный директор компании Пол Босма (Paul Bosma). - С тех пор цены на более низкокачественную продукцию стабилизировались, и мы ожидаем некоторого улучшения после нормализации уровня запасов в секторе производства бриллиантов».
В течение этого периода цены на более крупные и более ценные алмазы оставались стабильными, о чем свидетельствует белый алмаз категории мейкебл весом 68 каратов, который был продан более чем за $900 000.
Среднее содержание алмазов в руде на руднике Лихобонг было выше в течение этого периода и составило 24,6 карата на сто тонн руды по сравнению с 19,9 карата в первой половине 2018 года, главным образом из-за пропорциональной обработки рудных блоков с большим содержанием алмазов в южной части открытой шахты.
Более высокое содержание алмазов привело к увеличению добычи алмазов на 23%, до 465 680 каратов, по сравнению с 379 716 каратами в первом полугодии.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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