Гохран представит на аукционе алмазы из Госфонда РФ

В апреле 2019 года Гохран намерен провести аукцион алмазов из Госфонда России. Аукцион будет проводиться для участников внутреннего рынка, говорится в сообщении Interessant.ru.Гохран выставит 70 лотов общим весом 1,378 млн каратов.Начальная цена лотов, как сообщается, составит $67,745 млн.На официальном сайте Гохрана также говорится, что 14 марта 2019 года в Гохране России состоялся открытый аукцион по реализации на внутреннем рынке ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней из Госфонда России № 1.Всего на аукционе было выставлено 128 лотов общей массой 21 898,64 грамма на сумму 25 377 553,91 руб. По результатам аукциона победителями признаны 11 организаций. Всего на аукционе продано 97 лотов общей массой 21 023,56 грамма на сумму 37 737 781,19 руб.