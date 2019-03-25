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Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

25 марта 2019

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Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...

18 марта 2019

Российское законодательство, регулирующее экспорт продукции, как бревно, лежит на дороге и мешает проехать

Эдуард Уткин - генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» - члена ТПП РФ, - отвечает на вопросы R&P о деятельности профессионального сообщества и об изменениях в ювелирной сфере.

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25 февраля 2019

Гохран представит на аукционе алмазы из Госфонда РФ

Сегодня
Новости

В апреле 2019 года Гохран намерен провести аукцион алмазов из Госфонда России. Аукцион будет проводиться для участников внутреннего рынка, говорится в сообщении Interessant.ru. 
Гохран выставит 70 лотов общим весом 1,378 млн каратов. 
Начальная цена лотов, как сообщается, составит $67,745 млн.
На официальном сайте Гохрана также говорится, что 14 марта 2019 года в Гохране России состоялся открытый аукцион по реализации на внутреннем рынке ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней из Госфонда России № 1.
Всего на аукционе было выставлено 128 лотов общей массой 21 898,64 грамма на сумму 25 377 553,91 руб. По результатам аукциона победителями признаны 11 организаций. Всего на аукционе продано 97 лотов общей массой 21 023,56 грамма на сумму 37 737 781,19 руб.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург


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