Эксклюзив

Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье

Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

25 марта 2019

«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт

Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...

18 марта 2019

Российское законодательство, регулирующее экспорт продукции, как бревно, лежит на дороге и мешает проехать

Эдуард Уткин - генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» - члена ТПП РФ, - отвечает на вопросы R&P о деятельности профессионального сообщества и об изменениях в ювелирной сфере.

11 марта 2019

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery

После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...

25 февраля 2019

Единые геммологические принципы являются основой для ювелирной торговли - президент CIBJO

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cibjo_logo.jpgПрозрачность в бизнесе становится возможной, когда все термины и метрики приняты и поняты всем участникам, заявил на геммологической конференции в Копенгагене президент Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO Гаэтано Кавальери (President Gaetano).
По его словам, когда существует общий бизнес-язык и его правила и параметры открыты для широкого доступа, тем самым для членов бизнес-сообщества созданы необходимые элементы для совместной работы, доверия друг к другу и надлежащего обслуживания своих потребителей.
Как сообщил доктор Кавальери, получивший одобрение на глобальном уровне, перечень геммологических стандартов изложен в «синих книгах» CIBJO, которые содержат принципы классификации, методологии и номенклатуры алмазов, цветных драгоценных камней, жемчуга и драгоценных кораллов, а также рекомендации по определению драгоценных металлов.
Кроме того, издана «синяя книга», в которой изложены принципы работы геммологических лабораторий, а с января этого года - «синяя книга», заложившая отраслевой фундамент для ответственной добычи драгоценных камней и драгоценных металлов.  «По сути, именно «голубые книги» служат общим языком нашей отрасли», - сказал президент CIBJO.
 
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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