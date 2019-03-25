Единые геммологические принципы являются основой для ювелирной торговли - президент CIBJO

Прозрачность в бизнесе становится возможной, когда все термины и метрики приняты и поняты всем участникам, заявил на геммологической конференции в Копенгагене президент Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO Гаэтано Кавальери (President Gaetano).По его словам, когда существует общий бизнес-язык и его правила и параметры открыты для широкого доступа, тем самым для членов бизнес-сообщества созданы необходимые элементы для совместной работы, доверия друг к другу и надлежащего обслуживания своих потребителей.Как сообщил доктор Кавальери, получивший одобрение на глобальном уровне, перечень геммологических стандартов изложен в «синих книгах» CIBJO, которые содержат принципы классификации, методологии и номенклатуры алмазов, цветных драгоценных камней, жемчуга и драгоценных кораллов, а также рекомендации по определению драгоценных металлов.Кроме того, издана «синяя книга», в которой изложены принципы работы геммологических лабораторий, а с января этого года - «синяя книга», заложившая отраслевой фундамент для ответственной добычи драгоценных камней и драгоценных металлов. «По сути, именно «голубые книги» служат общим языком нашей отрасли», - сказал президент CIBJO.