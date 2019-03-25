VDB App начнет реализовывать выращенные в лаборатории бриллианты

Virtual Diamond Boutique (VDB), онлайн-магазин, торгующий бриллиантами, сообщил, что выпустит в продажу полный ассортимент выращенных в лаборатории бриллиантов.«Это может быть расценено как спорный шаг в ювелирной индустрии, - агентство IDEX Online привело слова Тани Нисгурецки (Tanya Nisguretsky), президента VDB. - Но мы не делали это, чтобы привлечь внимание. Мы приняли решение продавать выращенные в лаборатории бриллианты, потому что очень много розничных продавцов предлагают эту категорию продуктов для все более заинтересованного потребителя. И мы хотим помочь нашей клиентской базе принимать продуманные, обоснованные решения о продуктах, которые они предлагают. Это то, что платформа VDB делает лучше всего - она ​​информирует и способствует более высокому качеству процесса поиска поставщиков».Компания заключила договора с 12 поставщиками выращенных в лаборатории бриллиантов и представит на своей платформе более 4 800 выращенных в лабораторных условиях камней. Клиентам интернет-магазина будут доступны такие услуги, как лабораторные отчеты, высококачественные фотографии продукции и обзор камней на 360 градусов.