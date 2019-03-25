Эксклюзив

Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье

Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

25 марта 2019

«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт

Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...

18 марта 2019

Российское законодательство, регулирующее экспорт продукции, как бревно, лежит на дороге и мешает проехать

Эдуард Уткин - генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» - члена ТПП РФ, - отвечает на вопросы R&P о деятельности профессионального сообщества и об изменениях в ювелирной сфере.

11 марта 2019

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery

После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...

25 февраля 2019

VDB App начнет реализовывать выращенные в лаборатории бриллианты

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Новости

VDB_logo.pngVirtual Diamond Boutique (VDB), онлайн-магазин, торгующий бриллиантами, сообщил, что выпустит в продажу полный ассортимент выращенных в лаборатории бриллиантов.
«Это может быть расценено как спорный шаг в ювелирной индустрии, - агентство IDEX Online привело слова Тани Нисгурецки (Tanya Nisguretsky), президента VDB. - Но мы не делали это, чтобы привлечь внимание. Мы приняли решение продавать выращенные в лаборатории бриллианты, потому что очень много розничных продавцов предлагают эту категорию продуктов для все более заинтересованного потребителя. И мы хотим помочь нашей клиентской базе принимать продуманные, обоснованные решения о продуктах, которые они предлагают. Это то, что платформа VDB делает лучше всего - она ​​информирует и способствует более высокому качеству процесса поиска поставщиков».
Компания заключила договора с 12 поставщиками выращенных в лаборатории бриллиантов и представит на своей платформе более 4 800 выращенных в лабораторных условиях камней. Клиентам интернет-магазина будут доступны такие услуги, как лабораторные отчеты, высококачественные фотографии продукции и обзор камней на 360 градусов.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург


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