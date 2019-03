AGS объявляет о вручении наград Circle of Distinction 2019 года

Сегодня

Американское геммологическое общество (American Gem Society, AGS) объявило трех лидеров в ювелирной отрасли, которые получат награды за выдающиеся достижения в отрасли на ежегодном ужине Circle of Distinction (Круг отличия) во вторник 30 июля в отеле Plaza в Нью-Йорке.

Алан Зиммер (Alan Zimmer), президент и генеральный директор REEDS Jewellers Inc., получит престижную награду за достижения в профессиональной области (Lifetime Achievement Award) за значительный вклад в развитие отрасли на протяжении всей своей карьеры; Кэрил Капечи (Caryl Capeci), президент Chow Tai Fook в Северной Америке, и Эллиот Танненбаум (Elliot Tannenbaum), старший директор Leo Schachter Diamond Group, будут награждены отличительной наградой AGS Triple Zero® за их многочисленные достижения и преданность индустрии ювелирных изделий.

«В этом году будут награждены лидеры отрасли, которые на протяжении своей карьеры рисковали, применяли инновационные стратегии и лучшие практики, а также использовали свое время и талант для улучшения нашей отрасли, - сказала Кэтрин Бодох (Katherine Bodoh), генеральный директор AGS и AGS Laboratories. - Мы гордимся тем, что эти люди достигли высот в ювелирной отрасли. Circle of Distinction - это возможность для отрасли поблагодарить эти выдающиеся личности».