Эксклюзив

Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье

Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

25 марта 2019

«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт

Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...

18 марта 2019

Российское законодательство, регулирующее экспорт продукции, как бревно, лежит на дороге и мешает проехать

Эдуард Уткин - генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» - члена ТПП РФ, - отвечает на вопросы R&P о деятельности профессионального сообщества и об изменениях в ювелирной сфере.

11 марта 2019

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery

После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...

25 февраля 2019

AGS объявляет о вручении наград Circle of Distinction 2019 года

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Американское геммологическое общество (American Gem Society, AGS) объявило трех лидеров в ювелирной отрасли, которые получат награды за выдающиеся достижения в отрасли на ежегодном ужине Circle of Distinction (Круг отличия) во вторник 30 июля в отеле Plaza в Нью-Йорке.
Алан Зиммер (Alan Zimmer), президент и генеральный директор REEDS Jewellers Inc., получит престижную награду за достижения в профессиональной области (Lifetime Achievement Award) за значительный вклад в развитие отрасли на протяжении всей своей карьеры; Кэрил Капечи (Caryl Capeci), президент Chow Tai Fook в Северной Америке, и Эллиот Танненбаум (Elliot Tannenbaum), старший директор Leo Schachter Diamond Group, будут награждены отличительной наградой AGS Triple Zero® за их многочисленные достижения и преданность индустрии ювелирных изделий.
«В этом году будут награждены лидеры отрасли, которые на протяжении своей карьеры рисковали, применяли инновационные стратегии и лучшие практики, а также использовали свое время и талант для улучшения нашей отрасли, - сказала Кэтрин Бодох (Katherine Bodoh), генеральный директор AGS и AGS Laboratories. - Мы гордимся тем, что эти люди достигли высот в ювелирной отрасли. Circle of Distinction - это возможность для отрасли поблагодарить эти выдающиеся личности».

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