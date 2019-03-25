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25 февраля 2019

Anjin возобновляет добычу алмазов в Маранге?

Сегодня
Новости

Компания Anjin Investments, совместное предприятие китайской компании Anhui Foreign Economic Construction Group (AFECC) и Matt Bronze, принадлежащей вооруженным силам Зимбабве, решила возобновить операции по добыче алмазов в Маранге, сообщает местная неправительственная организация. 
Зимбабвийский Центр управления природными ресурсами (Centre for Natural Resource Governance, CNRG) сообщил, что алмазная компания наняла десятки сотрудников в деревне Чибуве в провинции Маникаланд. 
Anjin была вытеснена из Маранге в феврале 2016 года после того, как правительство тогдашнего президента Роберта Мугабе обвинило шахтеров в разграблении алмазов. 
В январе прошлого года новая администрация в Хараре выбрала Anjin и российскую компанию АЛРОСА в качестве двух иностранных компаний, которые будут проводить геологоразведку и добычу алмазов совместно с государственной зимбабвийской компанией Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC). 
«Однако тайное возвращение Anjin в Маранге 1 марта вызвало больше вопросов, чем ответов», - сообщил Центр управления природными ресурсами.  
Организация утверждала, что постоянный секретарь горнорудной промышленности Онесмо Мазай Мойо (Onesmo Mazai Moyo) заявил, что Anjin не имеет права вести деятельность в Маранге, поскольку у нее нет разрешения на пребывание в районе. 
Центр управления природными ресурсами заявил: «Отсутствие прозрачности в отношении возвращения Anjin поднимает следующие вопросы: кто разрешил им добывать алмазы в Маранге и почему не были рассмотрены официальные государственные учреждения». 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



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