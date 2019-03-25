Эксклюзив

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25 марта 2019

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Российское законодательство, регулирующее экспорт продукции, как бревно, лежит на дороге и мешает проехать

Эдуард Уткин - генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» - члена ТПП РФ, - отвечает на вопросы R&P о деятельности профессионального сообщества и об изменениях в ювелирной сфере.

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25 февраля 2019

Gemfields понесла убытки в размере $60 млн, несмотря на огромный доход в 2018 году

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news_01102018_gemfields.pngGemfields зарегистрировала убыток после уплаты налогов в размере $60,4 млн за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, по сравнению с прибылью в $45,1 млн годом ранее, так как расходы по обесценению и убытки от изменения реальной стоимости продукции уменьшили размер прибыли до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA).
Прибыль компании до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации за отчетный период составила $58,9 млн по сравнению с $30,5 млн в предыдущем году.
«На нормализованной основе, за исключением полученных дивидендов, убытков по обесценению и списаний, изменений справедливой стоимости и выплат компании Leigh Day, Gemfields смогла бы зарегистрировать прибыль после уплаты налогов в размере $18,0», - говорится в сообщении.
Gemfields, которая производит рубины в Мозамбике и изумруды в Замбии, сообщила, что ее прибыль за год выросла более чем вдвое и составила $206,1 млн по сравнению с $81,7 млн годом ранее.
В течение года два рубиновых аукциона принесли компании $127,1 млн, а четыре изумрудных аукциона - $60,3 млн.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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