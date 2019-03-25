Онлайн проект китайской компании Alibaba и AWDC набирает обороты

По данным AWDC, интернет-магазин Shape of Antwerp полностью функционален, и ежедневный поток покупателей на площадке быстро увеличивается благодаря совместному маркетингу с Alibaba. Интернет-магазин посетили 85 000 покупателей, которые были наиболее высокодоходными потребителями, проявляющими большой интерес к крупным и высококачественным бриллиантам. Как сообщается, T-Mall, торговая площадка Alibaba B2C, является крупнейшей платформой B2C в Китае, на которой зарегистрировано более чем 500 миллионов клиентов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished