Онлайн проект китайской компании Alibaba и AWDC набирает обороты

Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) и Alibaba Group, продающие бриллианты из Антверпена в одном из ведущих интернет-магазинов под названием Shape of Antwerp T-Mall (Форма Антверпена) демонстрируют большие перспективы.По данным AWDC, интернет-магазин Shape of Antwerp полностью функционален, и ежедневный поток покупателей на площадке быстро увеличивается благодаря совместному маркетингу с Alibaba. Интернет-магазин посетили 85 000 покупателей, которые были наиболее высокодоходными потребителями, проявляющими большой интерес к крупным и высококачественным бриллиантам. Как сообщается, T-Mall, торговая площадка Alibaba B2C, является крупнейшей платформой B2C в Китае, на которой зарегистрировано более чем 500 миллионов клиентов.