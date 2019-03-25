Diamond Services представляет новую систему идентификации выращенных в лаборатории алмазов

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Гонконгская компания Diamond Services, разработчик технологических систем и услуг для обнаружения выращенных в лаборатории алмазов, имитаций алмазов и обработанных алмазов, сообщила в своем пресс-релизе, что запускает в своих лабораториях новое устройство, разработанное собственной группой исследователей, которое способно обнаруживать более широкий ассортимент алмазной и бриллиантовой продукции, включая все камни от желтоватого до светло-коричневого цветов.

«Чтобы обеспечить как можно более точные результаты, мы настаиваем на том, чтобы все товары, проверяемые на предмет возможного присутствия синтетических камней, были исследованы при температурах жидкого азота, - объяснил Джозеф Кузи (Joseph Kuzi), основатель и президент Diamond Services. - Поскольку это может быть сделано надежно и безопасно только в надлежащих лабораторных условиях, мы решили не продавать оборудование, которое мы разработали, а использовать его исключительно как часть услуг, которые мы предоставляем для отрасли. Новая система DND может проверять более широкий ассортимент товаров, в частности все камни в нижнего диапазона стандартной цветовой гаммы».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





