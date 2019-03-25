Эксклюзив

Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье

Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

25 марта 2019

«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт

Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...

18 марта 2019

Российское законодательство, регулирующее экспорт продукции, как бревно, лежит на дороге и мешает проехать

Эдуард Уткин - генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» - члена ТПП РФ, - отвечает на вопросы R&P о деятельности профессионального сообщества и об изменениях в ювелирной сфере.

11 марта 2019

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery

После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...

25 февраля 2019

Diamond Services представляет новую систему идентификации выращенных в лаборатории алмазов

Сегодня
Новости

Гонконгская компания Diamond Services, разработчик технологических систем и услуг для обнаружения выращенных в лаборатории алмазов, имитаций алмазов и обработанных алмазов, сообщила в своем пресс-релизе, что запускает в своих лабораториях новое устройство, разработанное собственной группой исследователей, которое способно обнаруживать более широкий ассортимент алмазной и бриллиантовой продукции, включая все камни от желтоватого до светло-коричневого цветов. 
«Чтобы обеспечить как можно более точные результаты, мы настаиваем на том, чтобы все товары, проверяемые на предмет возможного присутствия синтетических камней, были исследованы при температурах жидкого азота, - объяснил Джозеф Кузи (Joseph Kuzi), основатель и президент Diamond Services. - Поскольку это может быть сделано надежно и безопасно только в надлежащих лабораторных условиях, мы решили не продавать оборудование, которое мы разработали, а использовать его исключительно как часть услуг, которые мы предоставляем для отрасли. Новая система DND может проверять более широкий ассортимент товаров, в частности все камни в нижнего диапазона стандартной цветовой гаммы».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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