Botswana Diamonds станет производителем алмазов к середине 2019 года

Botswana Diamonds заявила, что уже к середине года начнет программу по массовой выборке проб и добычу алмазов на проекте Торни Ривер (Thorny River) в Южной Африке.Председатель компании Джон Тилинг (John Teeling) сообщил в промежуточном отчете за шесть месяцев, закончившихся в 2018 году, что соглашения с подрядчиком по добыче алмазов уже заключены.«Программа по бурению для очерчивания дайки с целью оптимизации выборки проб завершена, - сказал он. -Мы ожидаем, что программа по массовой выборке проб начнется к середине 2019 года и достигнет 20 000 тонн руды в месяц».Тилинг добавил, что программа по бурению будет проходить поэтапно, ее проведение запланировано после завершения исследований на геохимию в целом, минеральную химию и проведения детальных геофизических работ.Предложение последовало за повторным открытием восьми кимберлитовых трубок в провинции Фри-Стейт в Южной Африке недалеко от знаменитых алмазных рудников Ягерсфонтейн (Jagersfontein) и Коффиефонтейн (Koffiefontein).Botswana Diamonds также заявила, что исследование концессии Херитедж (Heritage) на алмазных месторождениях в Маранге, Зимбабве, дало положительные результаты.У компании было соглашение о создании совместного предприятия с Vast Resources для разработки концессии, на которой находятся несколько участков современных аллювиальных россыпных месторождений.Содержание алмазов на известных современных аллювиальных месторождениях в Маранге варьируется в пределах от 50 до 500 каратов на сто тонн руды, обычно от 100 до 200 каратов на сто тонн руды.«Следующим шагом будет изучение потенциала современных аллювиальных месторождений алмазов, а также более старых конгломератов на объекте, - сказал Тилинг. - В случае положительных результатов полевые работы будут сопровождаться программами по бурению и выборке проб, которые станут частью предварительного технико-экономического исследования, которое может оправдать превышение первоначального капитала, который составлял $1 млн, выделенного на программу компанией Vast Resources».