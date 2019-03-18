Botswana Diamonds станет производителем алмазов к середине 2019 года

Председатель компании Джон Тилинг (John Teeling) сообщил в промежуточном отчете за шесть месяцев, закончившихся в 2018 году, что соглашения с подрядчиком по добыче алмазов уже заключены.
«Программа по бурению для очерчивания дайки с целью оптимизации выборки проб завершена, - сказал он. -Мы ожидаем, что программа по массовой выборке проб начнется к середине 2019 года и достигнет 20 000 тонн руды в месяц».
Тилинг добавил, что программа по бурению будет проходить поэтапно, ее проведение запланировано после завершения исследований на геохимию в целом, минеральную химию и проведения детальных геофизических работ.
Предложение последовало за повторным открытием восьми кимберлитовых трубок в провинции Фри-Стейт в Южной Африке недалеко от знаменитых алмазных рудников Ягерсфонтейн (Jagersfontein) и Коффиефонтейн (Koffiefontein).
Botswana Diamonds также заявила, что исследование концессии Херитедж (Heritage) на алмазных месторождениях в Маранге, Зимбабве, дало положительные результаты.
У компании было соглашение о создании совместного предприятия с Vast Resources для разработки концессии, на которой находятся несколько участков современных аллювиальных россыпных месторождений.
Содержание алмазов на известных современных аллювиальных месторождениях в Маранге варьируется в пределах от 50 до 500 каратов на сто тонн руды, обычно от 100 до 200 каратов на сто тонн руды.
«Следующим шагом будет изучение потенциала современных аллювиальных месторождений алмазов, а также более старых конгломератов на объекте, - сказал Тилинг. - В случае положительных результатов полевые работы будут сопровождаться программами по бурению и выборке проб, которые станут частью предварительного технико-экономического исследования, которое может оправдать превышение первоначального капитала, который составлял $1 млн, выделенного на программу компанией Vast Resources».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished