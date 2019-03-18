Эксклюзив

Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье

Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

Вчера

«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт

Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...

18 марта 2019

Российское законодательство, регулирующее экспорт продукции, как бревно, лежит на дороге и мешает проехать

Эдуард Уткин - генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» - члена ТПП РФ, - отвечает на вопросы R&P о деятельности профессионального сообщества и об изменениях в ювелирной сфере.

11 марта 2019

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery

После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...

25 февраля 2019

Гонконгская компания занесена в Книгу рекордов Гиннеса

Сегодня
Новости

Компания Coronet была занесена в Книгу рекордов Гиннеса за часы Mudan, которые были представлены на Baselworld 2019, престижной швейцарской выставке часов и ювелирных изделий.  

news_26032019_coronet.png

                         Фото: Coronet 

Часы Mudan украшены 5 858 бриллиантами. На циферблате 18-каратных золотых часов изображена бриллиантовая картина художника Рины Ахлувалии (Reena Ahluwalia). 
Часы исполнены в форме пионов - они символизируют благородство, честь и богатство. Бриллиантовая картина Рины на циферблате олицетворяет сияющее благородство, которое мы несем внутри. 
Пион (мудань) известен как «король цветов» в китайской культуре, сообщили в компании. 
Создав часы с огромным количеством бриллиантов, Арон Шум (Aron Shum), директор гонконгской компании Coronet, установил еще один мировой рекорд Гиннеса. Компания Coronet занесена в Книгу рекордов Гиннеса уже девятый раз.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished