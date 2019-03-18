Гонконгская компания занесена в Книгу рекордов Гиннеса

Сегодня

Компания Coronet была занесена в Книгу рекордов Гиннеса за часы Mudan, которые были представлены на Baselworld 2019, престижной швейцарской выставке часов и ювелирных изделий.













Фото: Coronet



Часы Mudan украшены 5 858 бриллиантами. На циферблате 18-каратных золотых часов изображена бриллиантовая картина художника Рины Ахлувалии (Reena Ahluwalia).

Часы исполнены в форме пионов - они символизируют благородство, честь и богатство. Бриллиантовая картина Рины на циферблате олицетворяет сияющее благородство, которое мы несем внутри.

Пион (мудань) известен как «король цветов» в китайской культуре, сообщили в компании.

Создав часы с огромным количеством бриллиантов, Арон Шум (Aron Shum), директор гонконгской компании Coronet, установил еще один мировой рекорд Гиннеса. Компания Coronet занесена в Книгу рекордов Гиннеса уже девятый раз.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished