Зимбабве запускает новый проект по геологоразведке в провинции Масвинго

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Зимбабве запустила проект по разведке алмазов в районах Чиви и Мвензи в провинции Масвинго, чтобы идентифицировать новые алмазные месторождения в этих районах, сообщают местные средства массовой информации.

Разведка алмазов будет проходить в Нгунду, Мвензи и Рутенгу.

Программа будет сосредоточена на идентификации конгломератов, аллювиальных месторождений и кимберлитов.

Предполагается, что районы Чиви и Мвензи богаты кимберлитами.

«Наши компании используют авиационные и вертолетные платформы, оснащенные новейшей технологией сбора данных. AeroSurv Zimbabwe собирает, обрабатывает и интерпретирует данные, полученные с поверхности земли, а также анализирует почвы и горные породы», - сказал управляющий директор AeroSurv Николас Тарувинга (Nicholas Taruvinga).

AeroSurv работала вместе с Xcalibur Airborne Geophysics из Южной Африки для проведения аэромагнитной съемки месторождений драгоценных камней в районах Мвензи и Чиредзи.

Министр горнорудной промышленности страны Уинстон Читандо (Winston Chitando) заявил, что горнодобывающую промышленность Зимбабве ждет большой скачок, и к 2023 году один только алмазный бизнес должен приносить стране $1 млрд в год.

«В рамках вклада в план развития страны до 2030 года по созданию экономики со средним уровнем дохода горнодобывающая отрасль должна увеличить показатели прибыли с $2,7 млрд, полученных в 2017 году, до $12 млрд к 2023 году, - сказал он. - Это важная задача, над которой правительство работает для достижения плана к 2030 году, и с учетом того, что к концу 2023 года алмазная индустрия достигнет оборота в $12 млрд, она принесет стране как минимум $1 млрд».

По словам министра горнорудной промышленности, в прошлом году Зимбабве произвела 2,8 млн каратов алмазов и планирует произвести не менее 10 млн каратов к 2023 году.

«Я сказал, что страна произведет не менее (10 миллионов каратов), потому что этот прогноз основан на потенциале геологически выверенных участков и с учетом проводимых в настоящее время исследований, но кто знает, что может произойти, - сказал он. - Эта программа по разведке алмазов важна для нас в том смысле, что геологоразведочная деятельность такого рода позволит нам улучшить добычу алмазов и превысить показатель в 10 млн каратов».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished