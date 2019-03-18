Эксклюзив

Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье

Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

Вчера

«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт

Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...

18 марта 2019

Российское законодательство, регулирующее экспорт продукции, как бревно, лежит на дороге и мешает проехать

Эдуард Уткин - генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» - члена ТПП РФ, - отвечает на вопросы R&P о деятельности профессионального сообщества и об изменениях в ювелирной сфере.

11 марта 2019

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery

После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...

25 февраля 2019

АЛРОСА: Мировые продажи ювелирных украшений в 2018 г. выросли на 4%

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alrosa_logo.jpgМировые продажи ювелирных украшений с бриллиантами выросли в 2018 г. на +4% по сравнению с прошлым годом и составили $85,9 млрд. Темп роста мирового рынка ювелирных украшений оказался ниже, чем в 2017 г. (+5%), главным образом, в результате замедления темпов роста на ключевых рынках потребления во II полугодии 2018 г.
В I полугодии на ключевых рынках потребления отмечался стабильно высокий спрос как со стороны местного населения, так и со стороны туристов, обеспечивший рост мирового рынка ювелирных украшений на +6%. Во II полугодии под воздействием фактора ослабления курсов национальных валют к доллару США потребительский спрос в недолларовых странах стал демонстрировать менее устойчивые темпы роста, а в отдельных странах – снижение. При этом темпы роста мирового рынка ювелирных украшений с бриллиантами замедлились во II полугодии до +2%.
Продажи ювелирных украшений с бриллиантами в Северной Америке, на которую приходится более половины всех продаж, демонстрировали стабильно высокие темпы роста на протяжении большей части года, обеспечив по итогам 2018 г. 4%-й рост по сравнению с прошлым годом.
Продажи в Азии в I полугодии демонстрировали темпы роста выше, чем в Северной Америке. Во II полугодии с ухудшением общей внешнеэкономической ситуации в регионе темпы роста продаж ювелирных украшений с бриллиантами замедлились до +1%, обеспечив по итогам 2018 г. сопоставимый с рынком Северной Америки рост на +5%.

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