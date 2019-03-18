АЛРОСА: Мировые продажи ювелирных украшений в 2018 г. выросли на 4%

Мировые продажи ювелирных украшений с бриллиантами выросли в 2018 г. на +4% по сравнению с прошлым годом и составили $85,9 млрд. Темп роста мирового рынка ювелирных украшений оказался ниже, чем в 2017 г. (+5%), главным образом, в результате замедления темпов роста на ключевых рынках потребления во II полугодии 2018 г.В I полугодии на ключевых рынках потребления отмечался стабильно высокий спрос как со стороны местного населения, так и со стороны туристов, обеспечивший рост мирового рынка ювелирных украшений на +6%. Во II полугодии под воздействием фактора ослабления курсов национальных валют к доллару США потребительский спрос в недолларовых странах стал демонстрировать менее устойчивые темпы роста, а в отдельных странах – снижение. При этом темпы роста мирового рынка ювелирных украшений с бриллиантами замедлились во II полугодии до +2%.Продажи ювелирных украшений с бриллиантами в Северной Америке, на которую приходится более половины всех продаж, демонстрировали стабильно высокие темпы роста на протяжении большей части года, обеспечив по итогам 2018 г. 4%-й рост по сравнению с прошлым годом.Продажи в Азии в I полугодии демонстрировали темпы роста выше, чем в Северной Америке. Во II полугодии с ухудшением общей внешнеэкономической ситуации в регионе темпы роста продаж ювелирных украшений с бриллиантами замедлились до +1%, обеспечив по итогам 2018 г. сопоставимый с рынком Северной Америки рост на +5%.