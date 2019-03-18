Graff намерена огранить розовый алмаз Лесото

Professional Jeweller приводит слова Лоуренса Граффа (Laurence Graff), основателя и председателя Graff: «Это самый яркий розовый алмаз, который я когда-либо видел, и это исключительно редкое сокровище. Наша фирма известна огранкой и обработкой исключительных алмазов, и я уверен, что бриллиант, полученный из этого алмаза, станет благоприятным дополнением к нашей коллекции известных драгоценных камней. Владеть этим природным чудом - огромная привилегия, мы никогда больше не увидим ничего подобного».
Бриллиант был продан компанией Gem Diamonds на тендере в Антверпене за 8 750 360 долларов США.
Gem Diamonds сообщила, что камень был реализован по цене, которая составила $656 933 за карат. Это, согласно сообщению, является рекордной ценой компании в долларах за карат.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург