Graff намерена огранить розовый алмаз Лесото

Компания Graff, представляющая самые редкие драгоценные камни на протяжении более пятидесяти лет, приобрела розовый алмаз Лесото весом 13,33 карата, добытый на руднике Летсенг (Letšeng) в феврале 2019 года, говорится на официальном сайте компании.

Фото: Graff/ instagram

Professional Jeweller приводит слова Лоуренса Граффа (Laurence Graff), основателя и председателя Graff: «Это самый яркий розовый алмаз, который я когда-либо видел, и это исключительно редкое сокровище. Наша фирма известна огранкой и обработкой исключительных алмазов, и я уверен, что бриллиант, полученный из этого алмаза, станет благоприятным дополнением к нашей коллекции известных драгоценных камней. Владеть этим природным чудом - огромная привилегия, мы никогда больше не увидим ничего подобного».Бриллиант был продан компанией Gem Diamonds на тендере в Антверпене за 8 750 360 долларов США.Gem Diamonds сообщила, что камень был реализован по цене, которая составила $656 933 за карат. Это, согласно сообщению, является рекордной ценой компании в долларах за карат.