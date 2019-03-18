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25 февраля 2019

Graff намерена огранить розовый алмаз Лесото

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Компания Graff, представляющая самые редкие драгоценные камни на протяжении более пятидесяти лет, приобрела розовый алмаз Лесото весом 13,33 карата, добытый на руднике Летсенг (Letšeng) в феврале 2019 года, говорится на официальном сайте компании. 

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Фото: Graff/ instagram

 
Professional Jeweller приводит слова Лоуренса Граффа (Laurence Graff), основателя и председателя Graff: «Это самый яркий розовый алмаз, который я когда-либо видел, и это исключительно редкое сокровище. Наша фирма известна огранкой и обработкой исключительных алмазов, и я уверен, что бриллиант, полученный из этого алмаза, станет благоприятным дополнением к нашей коллекции известных драгоценных камней. Владеть этим природным чудом - огромная привилегия, мы никогда больше не увидим ничего подобного».
Бриллиант был продан компанией Gem Diamonds на тендере в Антверпене за 8 750 360 долларов США. 
Gem Diamonds сообщила, что камень был реализован по цене, которая составила $656 933 за карат. Это, согласно сообщению, является рекордной ценой компании в долларах за карат. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург



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