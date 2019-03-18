Ангола переносит программу «Прозрачность» на побережье

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Ангола расширила свою программу «Прозрачность» и перенесла операции в прибрежные районы страны в целях борьбы с контрабандой, работорговлей и незаконным рыболовством.

Представитель программы комиссар Антонио Бернардо (António Bernardo) сказал, что патрули будут контролировать около 1650 км береговой линии.

В ходе программы, которая началась в сентябре прошлого года, полиция арестовала оборудование, нелегально используемое для проведения геологоразведки.

В ноябре 2018 года Ангола, как сообщалось, закрыла 279 магазинов, торгующих алмазами, из-за того, что они не декларировали прибыль в соответствующих государственных органах.

Также полиция конфисковала более миллиона долларов, около миллиона рандов и более 12 000 каратов алмазов.

Ранее сообщалось, что более 400 000 нелегальных иммигрантов, которые проживали в областях, богатых алмазами, добровольно покинули страну, в то время как 14 636 иммигрантов было депортировано на их родину.

Однако организация по защите прав человека Human Rights Watch заявила, что иммигранты были депортированы из страны насильно, и призвала Анголу прекратить депортацию беженцев из Демократической Республики Конго, а также провести оперативное и независимое расследование обвинений, выдвинутых силами государственной безопасности.

Как утверждает ООН, Ангольские службы безопасности и союзная этническая группировка из Чокве застрелили по крайней мере шестерых подданных Конго во время проведения операции «Прозрачность» в провинции Северная Лунда, которая граничит с Конго.

Тем не менее Луанда отрицает тот факт, что ее службы безопасности нарушили права мигрантов во время проведения операции.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



