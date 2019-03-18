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25 февраля 2019

Namdia получила 78 предложений от потенциальных покупателей алмазов

Сегодня
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Государственная алмазная торговая компания Намибии Namib Desert Diamonds (Namdia) получила 78 заявок от потенциальных покупателей алмазов по всему миру, сообщают местные средства массовой информации.
Министр горнорудной промышленности страны Том Алвиндо (Tom Alweendo) заявил в Национальной ассамблее, что положительный отклик рынка свидетельствует о том, что международные покупатели алмазов готовы покупать намибийские камни.
«Namdia находится в процессе выбора новых клиентов, многие из которых обязались продвигать намибийский бренд дальше на алмазном рынке», - сказал он.
В прошлом году Namdia сообщила, что 10 компаний могут быть выбраны для покупки алмазов в течение двухлетнего периода, говорится в сообщении газеты Namibian.
Компания, как сообщается, продала алмазы пяти из 20 компаний, выбранных правительством в 2016 году.
Namdia была создана в 2016 году в рамках соглашения между государством Намибии и De Beers. Согласно договору, Namdeb Holdings направляет компании Namdia 15% от всех добытых за год алмазов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



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