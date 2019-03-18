Namdia получила 78 предложений от потенциальных покупателей алмазов

Министр горнорудной промышленности страны Том Алвиндо (Tom Alweendo) заявил в Национальной ассамблее, что положительный отклик рынка свидетельствует о том, что международные покупатели алмазов готовы покупать намибийские камни.
«Namdia находится в процессе выбора новых клиентов, многие из которых обязались продвигать намибийский бренд дальше на алмазном рынке», - сказал он.
В прошлом году Namdia сообщила, что 10 компаний могут быть выбраны для покупки алмазов в течение двухлетнего периода, говорится в сообщении газеты Namibian.
Компания, как сообщается, продала алмазы пяти из 20 компаний, выбранных правительством в 2016 году.
Namdia была создана в 2016 году в рамках соглашения между государством Намибии и De Beers. Согласно договору, Namdeb Holdings направляет компании Namdia 15% от всех добытых за год алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished