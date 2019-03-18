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Синтетическое бриллиантовое покрытие - новая задача для геммологов

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Исследование, касающееся желтого кристалла, переданного для анализа в Дальневосточный геологический институт, показало, что камень представляет собой синтетический муассанит, покрытый тонкой алмазной пленкой, говорится в сообщении Геммологического института Америки (Gemmological Institute of America, GIA). 

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                        Фото: GIA


Исследование проводили Вера А. Пахомова, Дмитрий Г. Федосеев, Светлана Ю. Култенко, Александр А. Карабцов, Виталия Б. Тишкина, Валентина А. Соляник и Владимир А. Камынин. Первоначальный анализ камня весом 5,35 карата показал, что это был синтетический алмаз, однако дальнейшие испытания на электропроводность показали, что только некоторые области камня имеют структуру алмаза, а другие области, где поверхность была гладкой или бугристой, являлись синтетическим муассанитом. Геммологи также обнаружили иглоподобные включения, характерные для муассанита.
Результаты рентгеновской томографии также показали, что оболочка камня имела плотность, отличную от его сердцевины. 
На основе этих данных ученые сделали вывод о том, что данный образец является синтетическим муассанитом, покрытым тонким слоем синтетической алмазной пленки.
Согласно исследованию, такую ​​имитацию алмаза было трудно обнаружить, хотя покрытие составляло менее 0,001 мм.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург



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