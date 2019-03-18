АЛРОСА меняет клиентскую политику для максимизации прибыли

АЛРОСА, российская алмазодобывающая компания, намерена модернизировать клиентскую политику для увеличения прибыли компании, сообщает агенстсво FINMARKET.RU, приводя слова генерального директора компании Сергея Иванова.Компания исключит фантазийные и исключительные камни из боксов для клиентов с тем, чтобы гранить их на своих заводах, так как стоимость производства таких бриллиантов незначительна по отношению к цене реализации готовой продукции.Кроме того, в сообщении говорится, что АЛРОСА намерена изменить принцип аллокации боксов для клиентов. Ассортимент будет направлен на удовлетворение спроса производителей бриллиантов. Согласно нововведению в клиентскую политику, компания оставляет за собой право изменять ассортимент продукции в зависимости от предпочтений клиентов-огранщиков в течение трех лет.В компании также сообщили, что клиенты, которые приобретали продукцию компании при плохом состоянии рынка, получат возможность закупить больше камней при хорошем состоянии рынка.Ранее сообщалось, что АЛРОСА уже плавно перешла к огранке и полировке своих собственных цветных камней, которые она предлагает продавать напрямую потребителям, и рассматривает возможность приобретения компании «Кристалл» - производителя бриллиантов. Однако в сообщении агентства говорится, что инвесторы компании относятся осторожно к сделке по покупке этого предприятия.