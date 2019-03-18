АЛРОСА меняет клиентскую политику для максимизации прибыли

Компания исключит фантазийные и исключительные камни из боксов для клиентов с тем, чтобы гранить их на своих заводах, так как стоимость производства таких бриллиантов незначительна по отношению к цене реализации готовой продукции.
Кроме того, в сообщении говорится, что АЛРОСА намерена изменить принцип аллокации боксов для клиентов. Ассортимент будет направлен на удовлетворение спроса производителей бриллиантов. Согласно нововведению в клиентскую политику, компания оставляет за собой право изменять ассортимент продукции в зависимости от предпочтений клиентов-огранщиков в течение трех лет.
В компании также сообщили, что клиенты, которые приобретали продукцию компании при плохом состоянии рынка, получат возможность закупить больше камней при хорошем состоянии рынка.
Ранее сообщалось, что АЛРОСА уже плавно перешла к огранке и полировке своих собственных цветных камней, которые она предлагает продавать напрямую потребителям, и рассматривает возможность приобретения компании «Кристалл» - производителя бриллиантов. Однако в сообщении агентства говорится, что инвесторы компании относятся осторожно к сделке по покупке этого предприятия.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург