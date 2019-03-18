Эксклюзив
«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт
Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...
18 марта 2019
Российское законодательство, регулирующее экспорт продукции, как бревно, лежит на дороге и мешает проехать
Эдуард Уткин - генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» - члена ТПП РФ, - отвечает на вопросы R&P о деятельности профессионального сообщества и об изменениях в ювелирной сфере.
11 марта 2019
Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers
Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...
04 марта 2019
DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery
После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...
25 февраля 2019
Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»
Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...
18 февраля 2019
Утвержден список кандидатов в новый состав Набсовета АЛРОСА
В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвержден список из 15 кандидатур в Наблюдательный совет:
1. Гордон Мария Владимировна (независимый директор) – член Наблюдательного совета ПАО «Московская биржа», член Совета директоров ПАО «Полюс»;
2. Григорьева Евгения Васильевна – министр имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);
3. Дмитриев Кирилл Александрович – генеральный директор АО «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций»;
4. Донец Андрей Иванович (ранее не входил в состав Набсовета) – первый заместитель генерального директора АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»;
5. Донской Сергей Ефимович (ранее не входил в состав Набсовета);
6. Иванов Сергей Сергеевич – генеральный директор – председатель правления АК «АЛРОСА» (ПАО);
7. Карху Андрей Вильевич (ранее не входил в состав Набсовета) – советник Главы Муниципального образования «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус Республики Саха (Якутия);
8. Конов Дмитрий Владимирович (независимый директор) – председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг»;
9. Макарова Галина Маратовна (независимый директор);
10. Местников Сергей Васильевич – генеральный директор НО «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)»;
11. Моисеев Алексей Владимирович – заместитель Министра финансов Российской Федерации;
12.Николаев Айсен Сергеевич – Глава Республики Саха (Якутия);
13. Силуанов Антон Германович – Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр финансов Российской Федерации;
14. Солодов Владимир Викторович – Председатель Правительства Республики Саха (Якутия);
15. Федоров Олег Романович (независимый директор) – член совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».