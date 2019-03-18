Утвержден список кандидатов в новый состав Набсовета АЛРОСА

Сегодня

Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» 21 марта рассмотрел в режиме заочного голосования предложения по кандидатам в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию, поступившие от акционеров компании. Также Наблюдательный совет рассмотрел предложения акционеров по включению в повестку годового общего собрания акционеров обязательных к рассмотрению вопросов в соответствии с законодательством РФ и иные вопросы текущей деятельности общества.

В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвержден список из 15 кандидатур в Наблюдательный совет:



1. Гордон Мария Владимировна (независимый директор) – член Наблюдательного совета ПАО «Московская биржа», член Совета директоров ПАО «Полюс»;

2. Григорьева Евгения Васильевна – министр имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);

3. Дмитриев Кирилл Александрович – генеральный директор АО «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций»;

4. Донец Андрей Иванович (ранее не входил в состав Набсовета) – первый заместитель генерального директора АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»;

5. Донской Сергей Ефимович (ранее не входил в состав Набсовета);

6. Иванов Сергей Сергеевич – генеральный директор – председатель правления АК «АЛРОСА» (ПАО);

7. Карху Андрей Вильевич (ранее не входил в состав Набсовета) – советник Главы Муниципального образования «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус Республики Саха (Якутия);

8. Конов Дмитрий Владимирович (независимый директор) – председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг»;

9. Макарова Галина Маратовна (независимый директор);

10. Местников Сергей Васильевич – генеральный директор НО «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)»;

11. Моисеев Алексей Владимирович – заместитель Министра финансов Российской Федерации;

12.Николаев Айсен Сергеевич – Глава Республики Саха (Якутия);

13. Силуанов Антон Германович – Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр финансов Российской Федерации;

14. Солодов Владимир Викторович – Председатель Правительства Республики Саха (Якутия);

15. Федоров Олег Романович (независимый директор) – член совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

