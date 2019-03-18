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18 февраля 2019

Алмазные ресурсы Луло выросли на 90%, до 80 400 каратов, при смоделированной средней цене в $1 420 за карат - Lucapa

Сегодня
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Lucapa Diamond сообщила, что запас алмазов на аллювиальном руднике Луло (Lulo) в Анголе, который принадлежит компании на 40%, вырос на 90%, до 80 400 каратов, при смоделированной средней цене за карат в $1 420, что на 17% больше по сравнению с предыдущей смоделированной ценой, которая составляла ​​$1 215 за карат.  

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Фото: Lucapa Diamond


Алмазный запас Луло прошел независимую оценку и был выверен с учетом истощения и дополнения ресурсов внешними консультантами Z Star Mineral Resource Consultants.
В отчете говорится, что увеличение количества каратов алмазов на руднике было зарегистрировано, несмотря на 19-месячный спад в добыче алмазов на Луло, который закончился 31 декабря 2018 года. В течение этого периода было добыто и продано около 30 000 каратов алмазов за $62 млн.
Управляющий директор Lucapa Стивен Везерол (Stephen Wetherall) сказал, что обновленный запас алмазов Луло является еще одним важным результатом для программы по  геологоразведке, которую проводят партнеры по Луло параллельно с программами добычи аллювиальных алмазов, бурения и выборки проб.
«Наряду со значительными позитивными реформами в области маркетинга алмазов, проведенными в Анголе, которые позволяют производителям алмазов, добывающим камни на таких рудниках, как Луло, продавать алмазы по ценам международного рынка, увеличение запаса алмазов почти вдвое поддерживает планы партнеров по Луло по наращиванию добычи на аллювиальных месторождениях в 2019 году», - сказал он.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished 

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