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18 февраля 2019

Председатель Petra Diamonds пережил вотум недоверия

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news_22032019_adonis_pouroulis.jpgPetra Diamonds заявила, что ее совет директоров и комитет по назначениям получили 22,12% голосов против переизбрания Адониса Пурулиса (Adonis Pouroulis) на пост председателя компании.
Компания сообщила, что назначение нового председателя в настоящее время не считается целесообразным для обеспечения преемственности и стабильности руководства и управления.
Однако в Petra сказали, что рассмотрели проблемы, поднятые акционерами.
«Совет подтвердил, что считает, что председатель продолжает демонстрировать независимость мышления и выполнять задачи, необходимые для его роли, несмотря на количество лет, которые он занимает на должности директора», - говорится в сообщении компании.
Пурулис был председателем Petra с 2007 года, когда он основал компанию, которая имеет алмазные рудники в Южной Африке и Танзании.
Недавно компания заявила, что с момента открытия нового участка на руднике Куллинан (Cullinan) понадобится от 5 до 10 лет, чтобы погасить долги, связанные с южноафриканской шахтой.
В сообщении также говорится, что долги шахты достигают около 65% от общей задолженности в 650 миллионов долларов, что составляет около 420 миллионов долларов.
Горнодобывающая компания взяла большую ссуду для реконструкции обогатительной фабрики и начала добычу руды на новом участке в июле прошлого года.
Ожидается, что в этом году Petra создаст свободный денежный поток и начнет сокращать свои долги.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished 


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