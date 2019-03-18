Председатель Petra Diamonds пережил вотум недоверия

Компания сообщила, что назначение нового председателя в настоящее время не считается целесообразным для обеспечения преемственности и стабильности руководства и управления.
Однако в Petra сказали, что рассмотрели проблемы, поднятые акционерами.
«Совет подтвердил, что считает, что председатель продолжает демонстрировать независимость мышления и выполнять задачи, необходимые для его роли, несмотря на количество лет, которые он занимает на должности директора», - говорится в сообщении компании.
Пурулис был председателем Petra с 2007 года, когда он основал компанию, которая имеет алмазные рудники в Южной Африке и Танзании.
Недавно компания заявила, что с момента открытия нового участка на руднике Куллинан (Cullinan) понадобится от 5 до 10 лет, чтобы погасить долги, связанные с южноафриканской шахтой.
В сообщении также говорится, что долги шахты достигают около 65% от общей задолженности в 650 миллионов долларов, что составляет около 420 миллионов долларов.
Горнодобывающая компания взяла большую ссуду для реконструкции обогатительной фабрики и начала добычу руды на новом участке в июле прошлого года.
Ожидается, что в этом году Petra создаст свободный денежный поток и начнет сокращать свои долги.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished