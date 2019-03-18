Председатель Petra Diamonds пережил вотум недоверия

Petra Diamonds заявила, что ее совет директоров и комитет по назначениям получили 22,12% голосов против переизбрания Адониса Пурулиса (Adonis Pouroulis) на пост председателя компании.Компания сообщила, что назначение нового председателя в настоящее время не считается целесообразным для обеспечения преемственности и стабильности руководства и управления.Однако в Petra сказали, что рассмотрели проблемы, поднятые акционерами.«Совет подтвердил, что считает, что председатель продолжает демонстрировать независимость мышления и выполнять задачи, необходимые для его роли, несмотря на количество лет, которые он занимает на должности директора», - говорится в сообщении компании.Пурулис был председателем Petra с 2007 года, когда он основал компанию, которая имеет алмазные рудники в Южной Африке и Танзании.Недавно компания заявила, что с момента открытия нового участка на руднике Куллинан (Cullinan) понадобится от 5 до 10 лет, чтобы погасить долги, связанные с южноафриканской шахтой.В сообщении также говорится, что долги шахты достигают около 65% от общей задолженности в 650 миллионов долларов, что составляет около 420 миллионов долларов.Горнодобывающая компания взяла большую ссуду для реконструкции обогатительной фабрики и начала добычу руды на новом участке в июле прошлого года.Ожидается, что в этом году Petra создаст свободный денежный поток и начнет сокращать свои долги.