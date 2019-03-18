Mountain Province Diamonds объявила финансово-производственные результаты за 2018 год

Mountain Province Diamonds Inc. объявила финансово-производственные результаты за целый год, завершившийся 31 декабря 2018 года.Общая выручка от продаж составила 311 млн канадских долларов ($240 млн) против 170 млн канадских долларов в 2017 году ($134 млн) при средней реализованной стоимости 96 канадских долларов за карат ($74) против 85 канадских долларов ($68) годом ранее.Скорректированный показатель EBITDA по итогам года вырос на 33%, составив 139,2 млн канадских долларов (103,4 млн канадских долларов в 2017 году). Общая сумма дивидендов в размере $0.04 на одну обыкновенную акцию достигла $8,4 млн (нулевой показатель в 2017 году).Чистый убыток Mountain Province за весь год по состоянию на 31 декабря 2018 года составил 18,9 млн канадских долларов или 0,10 канадского доллара на одну акцию (против чистой прибыли в 17,2 млн канадских долларов или 0,11 канадского доллара на акцию в 2017 году). В определение чистого убытка на 31 декабря 2018 года включены нереализованные убытки от курсовых разниц в размере 32 млн канадских долларов при пересчете долгосрочной задолженности компании в долларах США. Нереализованные потери в иностранной валюте являются результатом ослабления канадского доллара по отношению к доллару США. Следует отметить, что ослабление канадской валюты по сравнению с долларом США выгодно компании, поскольку продажи проводятся в долларах США, а эксплуатационные расходы - в канадских долларах.Шахта Гачо Куэй (Gahcho Kué) превысила верхний прогнозный показатель объема переработки руды, который достиг 3 194 000 тонн (2 775 000 тонн в 2017 году). Были получены рекордные 6 937 000 каратов алмазов (5 934 000 каратов в 2017 году).Первоначально заложенный в бюджете средний показатель содержания алмазов в руде вырос на 4%, до 2,17 карата на тонну (2,14 карата в 2017 году).В 2018 году было продано 3 253 000 каратов алмазов (2 656 000 в 2017 году), включая 500 (250 годом ранее) камней ювелирного качества весом более 10,8 карата, исключительный 95-каратный белый алмаз и 60-каратный фантазийный ярко-желтый камень, что подтвердило реноме шахты как поставщика алмазов исключительного качества и высокой стоимости.«2018 финансовый год был первым полным годом коммерческого производства Mountain Province на новом руднике Гачо Куэй, и мы довольны эксплуатационными показателями ... 2019 финансовый год, как ожидается, станет еще одним успешным годом для производства. Мы уверены, что достигнем или превзойдем наши производственные цели, как это было в последние два года. Вместе с нашим партнером по совместному предприятию, De Beers Canada, мы работаем над различными краткосрочными и среднесрочными инициативами, которые окажут положительное влияние на будущее шахты Гачо Куэй», - прокомментировал Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и генеральный директор Mountain Province.Компания также достигла очень хороших торговых результатов, продав всю свою доступную продукцию в течение 2018 года.Как отметил Браун, рынок необработанных алмазов пережил относительно трудный конец года с ценовым давлением на категории камней меньшего размера и более низкого качества, хотя к концу года цены стабилизировались, и с начала 2019 года и до сих пор компания наблюдала небольшое улучшение в категории алмазов более низкого качества.Долгосрочный взгляд компании на основные показатели алмазного бизнеса остается позитивным и сопряжен с возможностями шахты Гачо Куэй - ее длительным сроком эксплуатации и высокой прибыльностью. «Мы считаем, что у нас есть хорошие возможности на будущее, чтобы еще больше выиграть от повышения цен на алмазы. 2019 год - это год инноваций и оценки того, как улучшить доходность для акционеров, и я уверен, что работа, которую мы ведем совместно с De Beers, обеспечит это в течение этого года", - сказал Браун.