Mountain Province Diamonds объявила финансово-производственные результаты за 2018 год

Общая выручка от продаж составила 311 млн канадских долларов ($240 млн) против 170 млн канадских долларов в 2017 году ($134 млн) при средней реализованной стоимости 96 канадских долларов за карат ($74) против 85 канадских долларов ($68) годом ранее.
Скорректированный показатель EBITDA по итогам года вырос на 33%, составив 139,2 млн канадских долларов (103,4 млн канадских долларов в 2017 году). Общая сумма дивидендов в размере $0.04 на одну обыкновенную акцию достигла $8,4 млн (нулевой показатель в 2017 году).
Чистый убыток Mountain Province за весь год по состоянию на 31 декабря 2018 года составил 18,9 млн канадских долларов или 0,10 канадского доллара на одну акцию (против чистой прибыли в 17,2 млн канадских долларов или 0,11 канадского доллара на акцию в 2017 году). В определение чистого убытка на 31 декабря 2018 года включены нереализованные убытки от курсовых разниц в размере 32 млн канадских долларов при пересчете долгосрочной задолженности компании в долларах США. Нереализованные потери в иностранной валюте являются результатом ослабления канадского доллара по отношению к доллару США. Следует отметить, что ослабление канадской валюты по сравнению с долларом США выгодно компании, поскольку продажи проводятся в долларах США, а эксплуатационные расходы - в канадских долларах.
Шахта Гачо Куэй (Gahcho Kué) превысила верхний прогнозный показатель объема переработки руды, который достиг 3 194 000 тонн (2 775 000 тонн в 2017 году). Были получены рекордные 6 937 000 каратов алмазов (5 934 000 каратов в 2017 году).
Первоначально заложенный в бюджете средний показатель содержания алмазов в руде вырос на 4%, до 2,17 карата на тонну (2,14 карата в 2017 году).
В 2018 году было продано 3 253 000 каратов алмазов (2 656 000 в 2017 году), включая 500 (250 годом ранее) камней ювелирного качества весом более 10,8 карата, исключительный 95-каратный белый алмаз и 60-каратный фантазийный ярко-желтый камень, что подтвердило реноме шахты как поставщика алмазов исключительного качества и высокой стоимости.
«2018 финансовый год был первым полным годом коммерческого производства Mountain Province на новом руднике Гачо Куэй, и мы довольны эксплуатационными показателями ... 2019 финансовый год, как ожидается, станет еще одним успешным годом для производства. Мы уверены, что достигнем или превзойдем наши производственные цели, как это было в последние два года. Вместе с нашим партнером по совместному предприятию, De Beers Canada, мы работаем над различными краткосрочными и среднесрочными инициативами, которые окажут положительное влияние на будущее шахты Гачо Куэй», - прокомментировал Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и генеральный директор Mountain Province.
Компания также достигла очень хороших торговых результатов, продав всю свою доступную продукцию в течение 2018 года.
Как отметил Браун, рынок необработанных алмазов пережил относительно трудный конец года с ценовым давлением на категории камней меньшего размера и более низкого качества, хотя к концу года цены стабилизировались, и с начала 2019 года и до сих пор компания наблюдала небольшое улучшение в категории алмазов более низкого качества.
Долгосрочный взгляд компании на основные показатели алмазного бизнеса остается позитивным и сопряжен с возможностями шахты Гачо Куэй - ее длительным сроком эксплуатации и высокой прибыльностью. «Мы считаем, что у нас есть хорошие возможности на будущее, чтобы еще больше выиграть от повышения цен на алмазы. 2019 год - это год инноваций и оценки того, как улучшить доходность для акционеров, и я уверен, что работа, которую мы ведем совместно с De Beers, обеспечит это в течение этого года", - сказал Браун.