Эксклюзив

«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт

Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...

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Российское законодательство, регулирующее экспорт продукции, как бревно, лежит на дороге и мешает проехать

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Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

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После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...

25 февраля 2019

Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»

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18 февраля 2019

Конференция по драгоценным металлам будет посвящена развитию отрасли

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Восьмая Дубайская конференция по драгоценным металлам (Dubai Precious Metals Conference, DPMC) состоится 11 апреля 2019 года в отеле Atlantis-The Palm в Дубае. Ожидается, что в ежегодной конференции примут участие более 300 отраслевых экспертов. Темой конференции станет "Открытие потенциала драгоценных металлов по всему миру", говорится в сообщении Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC).
«DPMC 2019 продолжает свою традицию проведения дебатов по вопросам, имеющим первостепенное значение в индустрии драгоценных металлов, - сказал Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный председатель DMCC. - DPMC является ярким примером того, как DMCC может организовать представителей отрасли и привлечь их внимание к торговле в Дубае. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать все заинтересованные стороны в следующем месяце для обмена знаниями для продвижения отрасли».
В ходе конференции одновременно в Нью-Йорке и Дубае будет выпущен «Мировой обзор рынка серебра - 2019» (World Silver Survey 2019) - отчет, созданный Институтом серебра (Silver Institute). Бесплатные копии исследования будут доступны делегатам DPMC. Кроме того, запланировано пять пленарных заседаний по таким темам, как «Подход центральных банков к золоту»; «Добыча полезных ископаемых и возврат хеджирования»; «Новые технологии, влияющие на отрасль драгоценных металлов»; «Возможности и проблемы белых металлов»; «Ювелирные изделия - актуальность в меняющейся среде». 
Во время мероприятия также будут представлены основные доклады и пройдут целевые сетевые сессии.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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