Конференция по драгоценным металлам будет посвящена развитию отрасли

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Восьмая Дубайская конференция по драгоценным металлам (Dubai Precious Metals Conference, DPMC) состоится 11 апреля 2019 года в отеле Atlantis-The Palm в Дубае. Ожидается, что в ежегодной конференции примут участие более 300 отраслевых экспертов. Темой конференции станет "Открытие потенциала драгоценных металлов по всему миру", говорится в сообщении Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC).

«DPMC 2019 продолжает свою традицию проведения дебатов по вопросам, имеющим первостепенное значение в индустрии драгоценных металлов, - сказал Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный председатель DMCC. - DPMC является ярким примером того, как DMCC может организовать представителей отрасли и привлечь их внимание к торговле в Дубае. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать все заинтересованные стороны в следующем месяце для обмена знаниями для продвижения отрасли».

В ходе конференции одновременно в Нью-Йорке и Дубае будет выпущен «Мировой обзор рынка серебра - 2019» (World Silver Survey 2019) - отчет, созданный Институтом серебра (Silver Institute). Бесплатные копии исследования будут доступны делегатам DPMC. Кроме того, запланировано пять пленарных заседаний по таким темам, как «Подход центральных банков к золоту»; «Добыча полезных ископаемых и возврат хеджирования»; «Новые технологии, влияющие на отрасль драгоценных металлов»; «Возможности и проблемы белых металлов»; «Ювелирные изделия - актуальность в меняющейся среде».

Во время мероприятия также будут представлены основные доклады и пройдут целевые сетевые сессии.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished