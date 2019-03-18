Эксклюзив

«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт

Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...

18 марта 2019

Российское законодательство, регулирующее экспорт продукции, как бревно, лежит на дороге и мешает проехать

Эдуард Уткин - генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» - члена ТПП РФ, - отвечает на вопросы R&P о деятельности профессионального сообщества и об изменениях в ювелирной сфере.

11 марта 2019

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery

После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...

25 февраля 2019

Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

18 февраля 2019

DPA представляет программу по изучению алмазов онлайн

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dpa_logo.pngАссоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) объявила о запуске курсов по изучению бриллиантов под названием «За блеском бриллиантов».
Программа создана специально для американских ритейлеров, она будет состоять из обучающих материалов и заданий, затронет классификацию отчетов «4С», а также рассмотрит нематериальную ценность природных бриллиантов. 
«Программа электронного обучения Ассоциации производителей алмазов «За блеском бриллиантов» предлагает четкую и лаконичную открытую платформу для обучения в области отрасли, - сказал Грант Мобли (Grant Mobley), руководитель отдела торговых отношений DPA. - Работаете ли вы с бриллиантами один день или 20 лет, программа рассказывает историю природных камней, дает легко усваиваемую информацию об изученных фактах, а также подробности о преимуществах, которые алмазная индустрия приносит миру».
В дополнение к бесплатной обучающей программе для людей, занимающихся розничной торговлей, которые завершат программу, предусмотрены бонусы. Очки будут начисляться за каждый завершенный модуль и могут быть обменены на подарочную карту до 25 долларов в одном из нескольких популярных магазинов.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург



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