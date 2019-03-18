DPA представляет программу по изучению алмазов онлайн

Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) объявила о запуске курсов по изучению бриллиантов под названием «За блеском бриллиантов».Программа создана специально для американских ритейлеров, она будет состоять из обучающих материалов и заданий, затронет классификацию отчетов «4С», а также рассмотрит нематериальную ценность природных бриллиантов.«Программа электронного обучения Ассоциации производителей алмазов «За блеском бриллиантов» предлагает четкую и лаконичную открытую платформу для обучения в области отрасли, - сказал Грант Мобли (Grant Mobley), руководитель отдела торговых отношений DPA. - Работаете ли вы с бриллиантами один день или 20 лет, программа рассказывает историю природных камней, дает легко усваиваемую информацию об изученных фактах, а также подробности о преимуществах, которые алмазная индустрия приносит миру».В дополнение к бесплатной обучающей программе для людей, занимающихся розничной торговлей, которые завершат программу, предусмотрены бонусы. Очки будут начисляться за каждый завершенный модуль и могут быть обменены на подарочную карту до 25 долларов в одном из нескольких популярных магазинов.