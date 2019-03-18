Эксклюзив

«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт

Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...

18 марта 2019

Российское законодательство, регулирующее экспорт продукции, как бревно, лежит на дороге и мешает проехать

Эдуард Уткин - генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» - члена ТПП РФ, - отвечает на вопросы R&P о деятельности профессионального сообщества и об изменениях в ювелирной сфере.

11 марта 2019

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery

После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...

25 февраля 2019

Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

18 февраля 2019

WJA проводит первый женский форум для руководителей в Нью-Йорке

Сегодня
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Ассоциация женщин-ювелиров (Women’s Jewelry Association, WJA) провела в Нью-Йорке первый Форум женщин-руководителей для женщин, работающих в отрасли ювелирных изделий и часов, говорится на сайте Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB).
Считается, что мероприятие, посвященное Международному женскому дню, будет способствовать развитию ювелирной промышленности и розничной торговли ювелирными изделиями, а также создаст прочные партнерские отношения среди женщин-управителей.
«Цель нашего форума состояла в том, чтобы бросить вызов текущему мышлению и провести мозговой штурм, а также обеспечить успех нашего бизнеса», - сказала Дженни Люкер (Jenny Luker), президент WJA и президент Международной платиновой гильдии (Platinum Guild International, PGI). 
«Эта группа женщин продемонстрировала глубину и широту опыта и лидерство, которые позволят нам достичь наших целей», - заявили в WJA.
Джина Дросос (Gina Drosos), генеральный директор Signet Jewelers, спонсор мероприятия, и Карил Капечи (Caryl Capeci), президент Chow Tai Fook в Северной Америке, были сопредседателями форума.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург


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