WJA проводит первый женский форум для руководителей в Нью-Йорке

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Ассоциация женщин-ювелиров (Women’s Jewelry Association, WJA) провела в Нью-Йорке первый Форум женщин-руководителей для женщин, работающих в отрасли ювелирных изделий и часов, говорится на сайте Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB).

Считается, что мероприятие, посвященное Международному женскому дню, будет способствовать развитию ювелирной промышленности и розничной торговли ювелирными изделиями, а также создаст прочные партнерские отношения среди женщин-управителей.

«Цель нашего форума состояла в том, чтобы бросить вызов текущему мышлению и провести мозговой штурм, а также обеспечить успех нашего бизнеса», - сказала Дженни Люкер (Jenny Luker), президент WJA и президент Международной платиновой гильдии (Platinum Guild International, PGI).

«Эта группа женщин продемонстрировала глубину и широту опыта и лидерство, которые позволят нам достичь наших целей», - заявили в WJA.

Джина Дросос (Gina Drosos), генеральный директор Signet Jewelers, спонсор мероприятия, и Карил Капечи (Caryl Capeci), президент Chow Tai Fook в Северной Америке, были сопредседателями форума.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург