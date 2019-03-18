Эксклюзив

«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт

Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...

18 марта 2019

Российское законодательство, регулирующее экспорт продукции, как бревно, лежит на дороге и мешает проехать

Эдуард Уткин - генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» - члена ТПП РФ, - отвечает на вопросы R&P о деятельности профессионального сообщества и об изменениях в ювелирной сфере.

11 марта 2019

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery

После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...

25 февраля 2019

Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

18 февраля 2019

Лабораторные алмазы: спрос растет, цены падают

Сегодня
Новости

В новом экспертном докладе говорится, что спрос на выращенные в лабораторных условиях алмазы испытал «значительный рост» в результате привлекающего внимание потребителя маркетинга, однако цены на эту продукцию снизились за последние два года на 70%.
В докладе, подготовленном компанией Bain & Co. и опубликованном Rapaport, говорится, что падение цен вызвано улучшением технологий, которые снизили производственные затраты, пишет Рассел Шор (Russell Shor), старший отраслевой аналитик Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA). 

news_21032019_gia.png
    Фото: GIA


Консалтинговая фирма также отмечает, что проведенный ею опрос потребителей показал, что спрос на лабораторные алмазы резко падает, когда их цена достигает $1 000 за карат.
Производители синтетических алмазов, за исключением De Beers / Lightbox, утверждают в докладе, что для их продукции спрос превышает поставки, поэтому цены не падают - особенно в сегменте более крупных камней, которые по-прежнему трудно производить.
Однако точка зрения Bain заключается в том, что цены, скорее всего, будут продолжать снижаться до такой степени, что два рынка «разделятся», подобно тому, как это произошло с цветными камнями.
Два крупнейших в мире алмазодобытчика - De Beers и Alrosa - в первые три месяца года продолжали осторожную политику поставок. Обе компании сократили продажи необработанных алмазов по сравнению с прошлым годом, поскольку их клиенты – производители алмазов жалуются на снижение цен и рост запасов особенно мелких товаров, более низкого качества.
Объем продаж De Beers в феврале-марте достиг $490 млн, что является снижением на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее компания удержала ценовую линейку после падения цен на некоторые товары прошлой осенью. 
Производство De Beers также снизилось примерно на 10% в 2018 году - до 32 млн карат по сравнению с 35 млн каратов в 2017 году, хотя доходы выросли на 4%, поскольку компания продала больше качественных товаров.
«Алроса» объявила, что ее продажи алмазов в феврале составили $340,6 млн, что на 23% больше, чем в январе. Хотя лидер отрасли сообщил о приросте, продажи за первые два месяца года были более чем на 35% ниже показателя того же периода 2017 года. Компания отметила улучшение спроса со стороны некоторых индийских производителей, несмотря на «определенные проблемы, препятствующие доступу к банковскому финансированию для отрасли».

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished