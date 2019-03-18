Лабораторные алмазы: спрос растет, цены падают

В новом экспертном докладе говорится, что спрос на выращенные в лабораторных условиях алмазы испытал «значительный рост» в результате привлекающего внимание потребителя маркетинга, однако цены на эту продукцию снизились за последние два года на 70%.

В докладе, подготовленном компанией Bain & Co. и опубликованном Rapaport, говорится, что падение цен вызвано улучшением технологий, которые снизили производственные затраты, пишет Рассел Шор (Russell Shor), старший отраслевой аналитик Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA).

Фото: GIA

Консалтинговая фирма также отмечает, что проведенный ею опрос потребителей показал, что спрос на лабораторные алмазы резко падает, когда их цена достигает $1 000 за карат.Производители синтетических алмазов, за исключением De Beers / Lightbox, утверждают в докладе, что для их продукции спрос превышает поставки, поэтому цены не падают - особенно в сегменте более крупных камней, которые по-прежнему трудно производить.Однако точка зрения Bain заключается в том, что цены, скорее всего, будут продолжать снижаться до такой степени, что два рынка «разделятся», подобно тому, как это произошло с цветными камнями.Два крупнейших в мире алмазодобытчика - De Beers и Alrosa - в первые три месяца года продолжали осторожную политику поставок. Обе компании сократили продажи необработанных алмазов по сравнению с прошлым годом, поскольку их клиенты – производители алмазов жалуются на снижение цен и рост запасов особенно мелких товаров, более низкого качества.Объем продаж De Beers в феврале-марте достиг $490 млн, что является снижением на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее компания удержала ценовую линейку после падения цен на некоторые товары прошлой осенью.Производство De Beers также снизилось примерно на 10% в 2018 году - до 32 млн карат по сравнению с 35 млн каратов в 2017 году, хотя доходы выросли на 4%, поскольку компания продала больше качественных товаров.«Алроса» объявила, что ее продажи алмазов в феврале составили $340,6 млн, что на 23% больше, чем в январе. Хотя лидер отрасли сообщил о приросте, продажи за первые два месяца года были более чем на 35% ниже показателя того же периода 2017 года. Компания отметила улучшение спроса со стороны некоторых индийских производителей, несмотря на «определенные проблемы, препятствующие доступу к банковскому финансированию для отрасли».