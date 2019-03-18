Лабораторные алмазы: спрос растет, цены падают

В докладе, подготовленном компанией Bain & Co. и опубликованном Rapaport, говорится, что падение цен вызвано улучшением технологий, которые снизили производственные затраты, пишет Рассел Шор (Russell Shor), старший отраслевой аналитик Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA).
Консалтинговая фирма также отмечает, что проведенный ею опрос потребителей показал, что спрос на лабораторные алмазы резко падает, когда их цена достигает $1 000 за карат.
Производители синтетических алмазов, за исключением De Beers / Lightbox, утверждают в докладе, что для их продукции спрос превышает поставки, поэтому цены не падают - особенно в сегменте более крупных камней, которые по-прежнему трудно производить.
Однако точка зрения Bain заключается в том, что цены, скорее всего, будут продолжать снижаться до такой степени, что два рынка «разделятся», подобно тому, как это произошло с цветными камнями.
Два крупнейших в мире алмазодобытчика - De Beers и Alrosa - в первые три месяца года продолжали осторожную политику поставок. Обе компании сократили продажи необработанных алмазов по сравнению с прошлым годом, поскольку их клиенты – производители алмазов жалуются на снижение цен и рост запасов особенно мелких товаров, более низкого качества.
Объем продаж De Beers в феврале-марте достиг $490 млн, что является снижением на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее компания удержала ценовую линейку после падения цен на некоторые товары прошлой осенью.
Производство De Beers также снизилось примерно на 10% в 2018 году - до 32 млн карат по сравнению с 35 млн каратов в 2017 году, хотя доходы выросли на 4%, поскольку компания продала больше качественных товаров.
«Алроса» объявила, что ее продажи алмазов в феврале составили $340,6 млн, что на 23% больше, чем в январе. Хотя лидер отрасли сообщил о приросте, продажи за первые два месяца года были более чем на 35% ниже показателя того же периода 2017 года. Компания отметила улучшение спроса со стороны некоторых индийских производителей, несмотря на «определенные проблемы, препятствующие доступу к банковскому финансированию для отрасли».
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished