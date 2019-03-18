Нирав Моди, обвиняемый в мошенничестве с PNB, арестован в Лондоне

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Нирав Моди (Nirav Modi) был вчера арестован после того, как лондонский суд выдал ордер на его арест в ответ на запрос Управления по вопросам правопорядка Индии о его экстрадиции в связи с делом об отмывании денег.

Нирав Моди будет находиться под стражей в полиции до следующего слушания, говорится в сообщении Economic Times.









Фото: Nirav Modi/ Facebook







Вестминстерский суд в Лондоне отказал Нираву Моди в освобождении под залог. Моди является главным обвиняемым по делу о мошенничестве, связанному с PNB, на 2 млрд долларов.

Моди будет находиться под стражей до следующего слушания, которое состоится 29 марта, сообщили в суде.

В настоящее время Моди, как сообщается, ведет новый бизнес, который описывается в реестре Регистрационной палаты Великобритании как оптовая торговля часами и ювелирными украшениями и розничная продажа часов и ювелирных изделий в специализированных магазинах.

Моди и его дядя Мехул Чокси (Mehul Choksi) являются основными обвиняемыми в мошенничестве, связанном с PNB, и они оба покинули Индию, прежде чем детали по делу были раскрыты в январе 2018 года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished