АЛРОСА подвела итоги алмазного и бриллиантового аукционов в Гонконге

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АЛРОСА, крупнейшая в мире компания по добыче алмазов, подвела итоги алмазного и бриллиантового аукционов, которые прошли одновременно с выставкой Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show.









Фото: АЛРОСА







На алмазный аукцион были выставлены алмазы специальных размеров (более 10,8 карата). Компания реализовала 101 камень общей массой 1829 карат. Суммарная выручка по итогам аукциона составила $10,5 млн.

«Аукцион прошел в рамках одной из крупнейших ювелирных выставок. Из года в год ее посещают участники мирового алмазного рынка со всего мира. Хотел бы отметить, что в этот раз выставка отличалась достаточно большим наплывом и интересом со стороны клиентов. Учитывая положительные результаты аукциона, можно отметить, что спрос на алмазы размерной категории более 10,8 карата остается стабильным», - прокомментировал итоги аукциона Евгений Агуреев, член правления, директор Единой сбытовой организации АЛРОСА.

Кроме того, в Гонконге завершился еще один аукцион АЛРОСА – по продаже бриллиантов, где компания реализовала 56 камней общей массой почти 300 карат, большая часть из которых – бриллианты фантазийных цветов (238 карат). Самыми крупными из реализованных стали два бриллианта фантазийно-желтого цвета огранки «кушон» массой 31 и 30 карат, их суммарная стоимость на торгах составила $815 тыcяч. Суммарная выручка аукциона – $4,1 млн.