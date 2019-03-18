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18 февраля 2019

На мировом рынке алмазного сырья появляются два отдельных, контрастирующих сектора - Lucapa

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news_02072018_lucapa.pngLucapa Diamond сообщила, что мировой рынок алмазов разделен на два отдельных и контрастных сектора.
Это производство продукции с высокой стоимостью и производство товаров с низкой стоимостью.
«Производители алмазов в небольших объемах, а также производители крупных и высококачественных алмазов (в среднем $500 за карат) по-прежнему достигают надежных и рекордных цен на свою продукцию, - говорится в презентации, представленной на инвестиционной конференции по добыче алмазов в Гонконге. - Производители массового рынка товаров низкого качества (в среднем $70–120 за карат) в настоящее время сталкиваются с такими проблемами, как переизбыток продукции и низкий спрос».
Lucapa сказала, что эти сложности влияют на настроения инвесторов по всем направлениям.
«Все мировые алмазные компании, независимо от качества производства, пострадали, - говорится в сообщении. - Это говорит о том, что инвесторам еще предстоит различить два разных сектора рынка алмазного сырья».
De Beers снизила цены на низкокачественные алмазы во время девятого цикла продаж алмазов в 2018 году примерно на 10% из-за слабого спроса.
В сентябре прошлого года она также предприняла необычный шаг, позволив своим клиентам отказаться от покупки камней более низкого качества.
Ранее компания наблюдала существенное снижение цен в начале 2016 года на фоне кредитного кризиса в отрасли и слабого спроса в Китае.
Lucapa имеет ценные производственные активы - Луло (Lulo) в Анголе и Мотаэ (Mothae) в Лесото.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished 

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