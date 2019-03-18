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18 февраля 2019

Малые и средние предприятия призваны стимулировать рост алмазной промышленности Южной Африки

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Малые, средние и микропредприятия будут способствовать росту алмазной промышленности Южной Африки, на которой негативном образом сказались нехватка добычи полезных ископаемых и истощение активов, согласно мнению геолога, занимающегося разведкой, оценкой и добычей алмазов.
Агентство Mining Weekly процитировало Джона Бристоу (John Bristow), который недавно выступил на конференции Южноафриканской организации производителей алмазов (South African Diamond Producers Organisation, SADPO), сказав, что МСП окажут общее положительное влияние на экономику.
Он сказал, что мелкие и юниорные предприятия «очень хорошо принимали риски», в то время как крупные горнодобывающие компании были более сосредоточены на снижении рисков.
Бристоу сказал, что Южная Африка, которая имеет несколько месторождений низкокачественных алмазов, должна использовать глобальную нехватку качественных алмазов как возможность для того, чтобы не только решить проблему истощения активов, но также и помочь МСП и предпринимателям и раскрыть навыки и опыт, которые в настоящее время остаются нераскрытыми в стране.
«Эта страна должна поощрять своих предпринимателей тратить деньги, будь то местные компании или иностранные, а также инвестировать в исследование территорий страны», - сказал он.
Между тем, Бристоу сказал, что синтетические алмазы не являются такой уж большой проблемой для промышленности.
«Я думаю, что они могут сыграть важную роль в накоплении знаний, чтобы привлечь больше молодых людей в бизнес, - сказал он. - У синтетических алмазов, несомненно, есть своя ниша, но здесь, в Южной Африке, мы должны использовать нехватку природных больших алмазов как возможность стимулировать [производство алмазов]».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished 


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