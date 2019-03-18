Diamond Fields продала алмазы, добытые на морском месторождении в Намибии, за $1,1 млн

Diamond Fields реализовала 47 298,18 карата алмазов, добытых на морском месторождении ML111 у берегов Намибии, за $1,1 млн.Компания сообщила, что на тендере было представлено несколько высококачественных белых и цветных алмазов, в том числе розовый камень весом 5,71 карата, конечная цена которого составила $97 076.Партия алмазов была добыта в течение 65 дней производства в период с 10 ноября 2018 года по 13 января 2019 года.Diamond Fields также заявила, что за этот период она пересмотрела показатели операционной деятельности с помощью холдинга IMDH, который осуществлял разработку ML111 через свою дочернюю компанию NUTAM.