Индекс цен АЛРОСА упал на 2% за последние пять месяцев

Генеральный директор компании АЛРОСА Сергей Иванов заявил, что индекс цен на алмазы АЛРОСА за последние пять месяцев упал практически на 2%, сообщает FINMARKET.RU.Глава компании добавил, что спад индекса цен последовал за его ростом в 2018 году в среднем на 4%.Такой показатель, согласно сообщению, даже ниже уровня индекса цен 2017 года.В начале года на продажах компании негативном образом сказался кризис в сегменте мелких камней. Однако Сергей Иванов отметил, что в марте торговые показатели компании наладятся.Ожидается, что спрос на алмазы мелких размеров со стороны Индии восстановится не ранее второго квартала.В сообщении также говорится, что на хорошие показатели продаж начала 2018 года повлияли продажи сырья из стока компании, а в этом году компания не смогла реализовать такое же большое количество алмазов из стока из-за слабой активности в области обработки сырья.Агентство привело слова финдиректора АЛРОСА Алексея Филипповского, который сообщил, что в настоящий момент сток компании составляет 16 млн каратов.Он также сказал, что в 2019 году ожидается спад средней цены на алмазы ювелирного качества на $ 7-10 за карат. В 2018 году средняя цена за карат составила $164, говорится в сообщении.