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18 февраля 2019

Индекс цен АЛРОСА упал на 2% за последние пять месяцев

Сегодня
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alrosa_news_logo.pngГенеральный директор компании АЛРОСА Сергей Иванов заявил, что индекс цен на алмазы АЛРОСА за последние пять месяцев упал практически на 2%, сообщает FINMARKET.RU. 
Глава компании добавил, что спад индекса цен последовал за его ростом в 2018 году в среднем на 4%.
Такой показатель, согласно сообщению, даже ниже уровня индекса цен 2017 года.
В начале года на продажах компании негативном образом сказался кризис в сегменте мелких камней. Однако Сергей Иванов отметил, что в марте торговые показатели компании наладятся.
Ожидается, что спрос на алмазы мелких размеров со стороны Индии восстановится не ранее второго квартала. 
В сообщении также говорится, что на хорошие показатели продаж начала 2018 года повлияли продажи сырья из стока компании, а в этом году компания не смогла реализовать такое же большое количество алмазов из стока из-за слабой активности в области обработки сырья. 
Агентство привело слова финдиректора АЛРОСА Алексея Филипповского, который сообщил, что в настоящий момент сток компании составляет 16 млн каратов.
Он также сказал, что в 2019 году ожидается спад средней цены на алмазы ювелирного качества на $ 7-10 за карат. В 2018 году средняя цена за карат составила $164, говорится в сообщении. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург 



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