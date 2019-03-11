Индекс цен АЛРОСА упал на 2% за последние пять месяцев

Глава компании добавил, что спад индекса цен последовал за его ростом в 2018 году в среднем на 4%.
Такой показатель, согласно сообщению, даже ниже уровня индекса цен 2017 года.
В начале года на продажах компании негативном образом сказался кризис в сегменте мелких камней. Однако Сергей Иванов отметил, что в марте торговые показатели компании наладятся.
Ожидается, что спрос на алмазы мелких размеров со стороны Индии восстановится не ранее второго квартала.
В сообщении также говорится, что на хорошие показатели продаж начала 2018 года повлияли продажи сырья из стока компании, а в этом году компания не смогла реализовать такое же большое количество алмазов из стока из-за слабой активности в области обработки сырья.
Агентство привело слова финдиректора АЛРОСА Алексея Филипповского, который сообщил, что в настоящий момент сток компании составляет 16 млн каратов.
Он также сказал, что в 2019 году ожидается спад средней цены на алмазы ювелирного качества на $ 7-10 за карат. В 2018 году средняя цена за карат составила $164, говорится в сообщении.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург