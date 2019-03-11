АЛРОСА хочет контрольный пакет акций для добычи алмазов в Зимбабве - СМИ

Российская алмазодобывающая компания АЛРОСА, которая будет проводить оценку запасов алмазов в Зимбабве в течение следующих шести месяцев, хочет получить контрольный пакет акций для добычи алмазов в стране на юге Африки, сообщают средства массовой информации.Зимбабве выбрала компанию АЛРОСА и китайскую Anjin Investments в качестве партнеров для своей государственной алмазной компании.«Конечно, мы будем готовы участвовать в проектах только тогда, когда мы сможем осуществлять управление и контролировать активы», - агентство Reuters процитировало слова главы АЛРОСА Сергея Иванова.Министр финансов Зимбабве Мтули Нкубе (Mthuli Ncube) недавно сообщил, что Хараре готова отменить закон о расширении прав местного населения, согласно которому местные инвесторы осуществляют контроль над алмазными и платиновыми месторождениями, так как это мешает привлечению прямых иностранных инвестиций.В марте 2018 года Зимбабве пересмотрела закон о владении местным населением предприятий с иностранным капиталом, но ограничило мажоритарное владение местными жителями и государственными компаниями только алмазными и платиновыми рудниками.Зимбабве намерена перестроить экономику, разрушенную при длительном правлении Роберта Мугабе. Он был вынужден уйти в отставку в результате бескровного переворота в ноябре 2017 года.АЛРОСА, крупнейший по объему производитель алмазов, расширяется в Африке, где территории Зимбабве и Анголы остаются недостаточно изученными.