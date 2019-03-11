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18 февраля 2019

Экспорт бриллиантов из Индии упал на 3,5% в феврале

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Экспорт бриллиантов из Индии сократился на 3,51% в годовом исчислении в феврале 2019 года, согласно предварительным данным, опубликованным Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC). 
Экспорт бриллиантов составил $2,34 млрд, что показывает спад на 3,51% по сравнению с $2,43 млрд, экспортированными в феврале 2018 года. 
Объем импорта снизился в течение месяца до $1,38 млрд по сравнению с $1,68 млрд, импортированным в предыдущем феврале. 
В натуральном выражении импорт алмазного сырья сократился с 16,16 млн каратов в феврале 2018 года до 15 млн каратов в феврале 2019 года. 
Импорт бриллиантов сократился до $93,59 млн в феврале 2019 года с $158,31 млн в том же месяце в феврале 2018 года.
Экспорт бриллиантов за апрель 2018 года - февраль 2019 года вырос на 1,17%, до $21,95 млрд, против $21,70 млрд, экспортированных за тот же период прошлого года. 
В период с апреля 2018 года по февраль 2019 года импорт алмазов снизился на 16,83%, до $14,31 млрд, с $17,21 млрд за аналогичный период годом ранее. 
В натуральном выражении импорт сократился на 12,32%, до 149,63 млн каратов, в текущем финансовом году со 170,64 млн каратов в апреле 2017 года - феврале 2018 года. 
Импорт бриллиантов снизился на 40,41%, до $1,22 млрд, в период с апреля 2018 года по февраль 2019 года по сравнению с $2,04 млрд за аналогичный период предыдущего финансового года.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



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