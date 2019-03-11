Debswana увеличит продолжительность жизни Жваненг до 2035 года

Компания Debswana Diamond Company, совместное предприятие De Beers и правительства Ботсваны, запустила проект Кат-9 по увеличению продолжительности жизни рудника Жваненг (Jwaneng) до 2035 года.Кат-9 является продолжением проекта Кат-8 по увеличению срока службы рудника Жваненг, в рамках которого срок эксплуатации рудника увеличивался до 2024 года и открывался доступ к дополнительным 100 млн каратов.De Beers заявила, что ожидается, что на руднке Жваненг будет добыто приблизительно 53 млн каратов алмазов в ходе переработки 44 млн тонн руды.«Продление эксплуатации рудника Жваненг обеспечит законное место Ботсваны в качестве ведущей алмазодобывающей страны на долгие годы, - сказал исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). - Учитывая, что мировой потребительский спрос на алмазы достиг рекордного уровня в 2018 году, увеличение жизни рудника позволит нам продолжать удовлетворять потребности наших клиентов по всему миру».Debswana намерена инвестировать около 2 млрд долларов в течение всего срока реализации проекта.Местный контракт был также заключен с Majwe Mining, совместным предприятием между Bothakga Burrow Botswana и Thiess Botswana, на оказание услуг по добыче алмазов.Стоимость контракта составила 1,2 млрд долларов.Операции на руднике Жваненг приносят компании Debswana около 70% общего дохода. Выручка от алмазов, добытых Debswana на руднике Жваненг, в свою очередь, составляет почти 50% от государственных доходов, 33% от ВВП и более 80% от иностранных доходов Ботсваны.