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18 февраля 2019

Debswana увеличит продолжительность жизни Жваненг до 2035 года

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debswana_logo.pngКомпания Debswana Diamond Company, совместное предприятие De Beers и правительства Ботсваны, запустила проект Кат-9 по увеличению продолжительности жизни рудника Жваненг (Jwaneng) до 2035 года.
Кат-9 является продолжением проекта Кат-8 по увеличению срока службы рудника Жваненг, в рамках которого срок эксплуатации рудника увеличивался до 2024 года и открывался доступ к дополнительным 100 млн каратов.
De Beers заявила, что ожидается, что на руднке Жваненг будет добыто приблизительно 53 млн каратов алмазов в ходе переработки 44 млн тонн руды.
«Продление эксплуатации рудника Жваненг обеспечит законное место Ботсваны в качестве ведущей алмазодобывающей страны на долгие годы, - сказал исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). - Учитывая, что мировой потребительский спрос на алмазы достиг рекордного уровня в 2018 году, увеличение жизни рудника позволит нам продолжать удовлетворять потребности наших клиентов по всему миру».
Debswana намерена инвестировать около 2 млрд долларов в течение всего срока реализации проекта.
Местный контракт был также заключен с Majwe Mining, совместным предприятием между Bothakga Burrow Botswana и Thiess Botswana, на оказание услуг по добыче алмазов.
Стоимость контракта составила 1,2 млрд долларов.
Операции на руднике Жваненг приносят  компании Debswana около 70% общего дохода. Выручка от алмазов, добытых Debswana на руднике Жваненг, в свою очередь, составляет почти 50% от государственных доходов, 33% от ВВП и более 80% от иностранных доходов Ботсваны.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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