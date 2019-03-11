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18 февраля 2019

BlueRock получила разрешение на добычу алмазов в течение всего года

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bluerockdiamonds_logo.pngКомпания BlueRock Diamonds, которая владеет алмазным рудником Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке и проводит на нем операции по добыче алмазов, получила разрешение на проведение программ по добыче алмазов все 365 дней в году. 
Компания заявила, что сейчас завершает подготовку к переходу на проведение непрерывных работ по добыче минералов. 
«Переход к круглогодичному производству является важным шагом в нашем стремлении увеличить объемы добычи полезных ископаемых и двигаться к прибыльности, - сказал генеральный директор BlueRock Адам Воу (Adam Waugh). - Мы с нетерпением ожидаем модернизации рынка по мере достижения дальнейшего прогресса».
Компания заявила, что, хотя одобрение было получено несколько позже запланированного срока, оно не оказало существенного влияния на опубликованный план по объему производства в первом квартале года, который составил 35 000 - 45 000 тонн руды.
Компания сообщила, что объем производства за первый квартал, как ожидается, будет ближе к верхнему пределу этого диапазона.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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