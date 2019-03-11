BlueRock получила разрешение на добычу алмазов в течение всего года

Компания BlueRock Diamonds, которая владеет алмазным рудником Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке и проводит на нем операции по добыче алмазов, получила разрешение на проведение программ по добыче алмазов все 365 дней в году.Компания заявила, что сейчас завершает подготовку к переходу на проведение непрерывных работ по добыче минералов.«Переход к круглогодичному производству является важным шагом в нашем стремлении увеличить объемы добычи полезных ископаемых и двигаться к прибыльности, - сказал генеральный директор BlueRock Адам Воу (Adam Waugh). - Мы с нетерпением ожидаем модернизации рынка по мере достижения дальнейшего прогресса».Компания заявила, что, хотя одобрение было получено несколько позже запланированного срока, оно не оказало существенного влияния на опубликованный план по объему производства в первом квартале года, который составил 35 000 - 45 000 тонн руды.Компания сообщила, что объем производства за первый квартал, как ожидается, будет ближе к верхнему пределу этого диапазона.