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18 февраля 2019

Лаборатория AIGS запускает приложение для проверки своих отчетов о драгоценных камнях

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Лаборатория Азиатского института геммологических наук (Asian Institute of Gemological Sciences, AIGS) запустила приложение, которое может проверять отчеты о драгоценных камнях AIGS, создавая дополнительную защиту для клиентов. 
Клиенты, которые скачивают приложение, могут сканировать свой отчет, чтобы убедиться в его подлинности. Сторонние сканеры QR-кодов больше не смогут проверять отчеты AIGS.
«Это новое приложение необходимо для защиты наших клиентов, - сказал председатель AIGS Кеннеди Хо (Kennedy Ho). - Теперь это самый безопасный способ проверки наших отчетов. Я призываю наших клиентов бесплатно загрузить приложение на свои смартфоны, чтобы они могли быть абсолютно уверены, что их отчет является подлинным. 
Приложение может проверять следующие отчеты AIGS: отчет AIGS MGR и MGRS, полный отчет AIGS, алмазный отчет AIGS, отчет AIGS по нефритам (MJR) и краткий отчет AIGS.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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