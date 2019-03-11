Лаборатория AIGS запускает приложение для проверки своих отчетов о драгоценных камнях

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Лаборатория Азиатского института геммологических наук (Asian Institute of Gemological Sciences, AIGS) запустила приложение, которое может проверять отчеты о драгоценных камнях AIGS, создавая дополнительную защиту для клиентов.

Клиенты, которые скачивают приложение, могут сканировать свой отчет, чтобы убедиться в его подлинности. Сторонние сканеры QR-кодов больше не смогут проверять отчеты AIGS.

«Это новое приложение необходимо для защиты наших клиентов, - сказал председатель AIGS Кеннеди Хо (Kennedy Ho). - Теперь это самый безопасный способ проверки наших отчетов. Я призываю наших клиентов бесплатно загрузить приложение на свои смартфоны, чтобы они могли быть абсолютно уверены, что их отчет является подлинным.

Приложение может проверять следующие отчеты AIGS: отчет AIGS MGR и MGRS, полный отчет AIGS, алмазный отчет AIGS, отчет AIGS по нефритам (MJR) и краткий отчет AIGS.







Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished