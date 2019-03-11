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18 февраля 2019

Ангола проведет свой первый алмазный тендер в Израиле

Сегодня
Новости

Государственная ангольская торговая компания Sodiam проведет свой первый тендер алмазов в Рамат Гане, Израиль, сообщает Израильская алмазная биржа (Israel Diamond Exchange, IDE).
Председатель Sodiam Эухенио Браво Да Роса (Eugenio Bravo Da Rosa) сообщил делегации, состоящей из официальных лиц израильского правительства и алмазной промышленности, что он посетит IDE «в течение следующих нескольких недель», где обе стороны заключат сделку.
«Мы очень рады, что Ангола собирается войти в число крупнейших международных производителей алмазов, проводящих алмазные тендеры в Израиле», - сказал президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash).
Недавно Ангола ввела новую политику по торговле алмазами, согласно которой, среди прочего, производители алмазов могут продавать до 60% своей продукции любым компаниям на их выбор, а также своим торговым подразделениям, не давая возможности Sodiam выбирать покупателей.
Первый алмазный тендер, организованный Sodiam в Луанде в январе, который прошел в рамках новой политики страны, принес $16,7 млн.
В ходе аукциона было реализовано семь крупных алмазов весом 498 каратов, добытых на аллювиальном руднике Луло (Lulo), которым Lucapa владеет на 40%.
В 2018 году Израиль импортировал алмазную продукцию на $3 млрд.
В 2017 году IDE создала новый Международный центр для проведения тендеров, в котором каждый год проходят десятки тендеров ведущих производителей алмазов и алмазных трейдеров.


Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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