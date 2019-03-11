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Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...

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Российское законодательство, регулирующее экспорт продукции, как бревно, лежит на дороге и мешает проехать

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Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

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18 февраля 2019

Акционеры Mbada Diamonds проиграли суд против ZCDC и полиции

Сегодня
Новости

Grandwell Holdings, акционер Mbada Diamonds, проиграл судебное дело о неуважении к постановлению суда со стороны Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) и полиции после того, как Верховный суд отклонил его претензию, сообщают средства массовой информации.
Mbada была одной из компаний, вытесненных из Маранге в преддверии создания ZCDC.
ZCDC через Marange Resources добывала алмазную руду на территории концессии Mbada Diamonds в Маранге, несмотря на несколько судебных постановлений, запрещавших государственной фирме делать это.
Grandwell обратилась в суд с иском о неуважении к суду в отношении постановлений против государственной алмазной компании, ее исполнительного директора Морриса Мпофу (Morris Mpofu) и генерального комиссара полиции Годвина Матанги (Godwin Matanga), чтобы остановить предполагаемую кражу алмазной руды.
Однако суд установил, что заявление Grandwell основано на широких и обобщенных утверждениях о нарушении, которые были оспорены ответчиками.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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