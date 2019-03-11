Акционеры Mbada Diamonds проиграли суд против ZCDC и полиции

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Grandwell Holdings, акционер Mbada Diamonds, проиграл судебное дело о неуважении к постановлению суда со стороны Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) и полиции после того, как Верховный суд отклонил его претензию, сообщают средства массовой информации.

Mbada была одной из компаний, вытесненных из Маранге в преддверии создания ZCDC.

ZCDC через Marange Resources добывала алмазную руду на территории концессии Mbada Diamonds в Маранге, несмотря на несколько судебных постановлений, запрещавших государственной фирме делать это.

Grandwell обратилась в суд с иском о неуважении к суду в отношении постановлений против государственной алмазной компании, ее исполнительного директора Морриса Мпофу (Morris Mpofu) и генерального комиссара полиции Годвина Матанги (Godwin Matanga), чтобы остановить предполагаемую кражу алмазной руды.

Однако суд установил, что заявление Grandwell основано на широких и обобщенных утверждениях о нарушении, которые были оспорены ответчиками.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished