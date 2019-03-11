Акционеры Mbada Diamonds проиграли суд против ZCDC и полиции

Mbada была одной из компаний, вытесненных из Маранге в преддверии создания ZCDC.
ZCDC через Marange Resources добывала алмазную руду на территории концессии Mbada Diamonds в Маранге, несмотря на несколько судебных постановлений, запрещавших государственной фирме делать это.
Grandwell обратилась в суд с иском о неуважении к суду в отношении постановлений против государственной алмазной компании, ее исполнительного директора Морриса Мпофу (Morris Mpofu) и генерального комиссара полиции Годвина Матанги (Godwin Matanga), чтобы остановить предполагаемую кражу алмазной руды.
Однако суд установил, что заявление Grandwell основано на широких и обобщенных утверждениях о нарушении, которые были оспорены ответчиками.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished