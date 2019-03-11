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Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers
Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...
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18 февраля 2019
АЛРОСА сообщает о статусе законсервированного рудника «Мир»
Концепцией предусмотрено проведение доразведки глубоких горизонтов месторождения до отметки -1300 метров с целью подтверждения запасов. Эти работы планируется завершить к началу 2022 года. Бюджет на проведение работ составляет около 2 млрд рублей, сумма была включена в план инвестиционной программы Группы на 2019 год. Инвестиционная программа Группы на 2019 год составляет 28,7 млрд рублей.
По итогам доразведки будет осуществлено бурение контрольно-стволовых скважин для начала подготовки проектной документации на вскрытие месторождения (срок выполнения - 1-2 года) - окончание работ до 2024 года.
Одновременно с этим Компания будет проводить предпроектные проработки, направленные на обеспечение водоотведения от месторождения, обоснование оптимального варианта технологии отработки запасов, вентиляционного и газового режимов.
В случае принятия решения о целесообразности восстановления подземного рудника «Мир» на его строительство, по предварительным оценкам, потребуется 6-8 лет.
Таким образом, работы по восстановлению рудника «Мир» могут быть начаты не ранее 2024 года при условии получения положительных результатов исследований, а также подтверждения возможности осуществлять строительство и добычу с обеспечением максимального уровня промышленной безопасности.
При решении относительно разработки месторождения компания будет руководствоваться исключительно аспектами безопасности и экономической целесообразности реализации такого проекта.