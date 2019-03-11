AGD Diamonds - торговля в 2018 году оставалась стабильно растущей

AGD Diamonds сообщила, что торговля алмазами в 2018 году оставалась стабильно растущей и в стоимостном отношении значительно превысила результаты 2017 года.Согласно отраслевым экспертам, во время аукционов спрос на алмазную продукцию компании оставался высоким, что свидетельствует о том, что компания более прочно занимает свой сегмент алмазного рынка.«Несмотря на общемировую тенденцию к снижению объемов продаж, наша торговля алмазным сырьем в 2018 году оставалась стабильно растущей и по стоимости значительно превысила показатели 2017 года», - сообщил генеральный директор AGD Diamonds Сергей Неручев.Компания разрабатывает алмазное месторождением имени В. Гриба в Архангельской области, Россия.Сергей Неручев добавил, что для производства алмазов на месторождении используются передовые технологии обогащения, признанные одними из лучших в мире. Компания проводит добычу камней беззрывным способом, что позволяет сохранить крупные алмазы в целости.Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года компания реализовала алмазную продукцию на сумму 2 381 170 тыс. рублей. В бюджет Архангельской области было выплачено 334 519 тыс. рублей.