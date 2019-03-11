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18 февраля 2019

AGD Diamonds - торговля в 2018 году оставалась стабильно растущей

Сегодня
Новости

agd_diamonds_logo_news.pngAGD Diamonds сообщила, что торговля алмазами в 2018 году оставалась стабильно растущей и в стоимостном отношении значительно превысила результаты 2017 года.
Согласно отраслевым экспертам, во время аукционов спрос на алмазную продукцию компании оставался высоким, что свидетельствует о том, что компания более прочно занимает свой сегмент алмазного рынка.
«Несмотря на общемировую тенденцию к снижению объемов продаж, наша торговля алмазным сырьем в 2018 году оставалась стабильно растущей и по стоимости значительно превысила показатели 2017 года», - сообщил генеральный директор AGD Diamonds Сергей Неручев.
Компания разрабатывает алмазное месторождением имени В. Гриба в Архангельской области, Россия. 
Сергей Неручев добавил, что для производства алмазов на месторождении используются передовые технологии обогащения, признанные одними из лучших в мире. Компания проводит добычу камней беззрывным способом, что позволяет сохранить крупные алмазы в целости.
Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года компания реализовала алмазную продукцию на сумму 2 381 170 тыс. рублей. В бюджет Архангельской области было выплачено 334 519 тыс. рублей. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург


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