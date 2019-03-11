AIGS и Китай будут сотрудничать в области геммологического образования

Базирующийся в Таиланде Азиатский институт геммологических наук (Asian Institute of Gemological Sciences, AIGS) и Китай будут расширять сотрудничество в области геммологического образования и тестировании драгоценных камней, сообщают средства массовой информации.Соглашение о сотрудничестве было заключено в рамках недавней деловой встречи председателя AIGS Кеннеди Хо (Kennedy Ho) и Шунью Хоу (Shunyu Hou), президента Центра тестирования драгоценных камней и драгоценных металлов (Gemstones & Precious Metals Testing Center) провинции Гуандун. Комментируя соглашение, Кеннеди Хо сказал: «AIGS планирует развернуть множество образовательных мероприятий в Китае. Опыт, накопленный нами в институте, может оказать существенную помощь в развитии торговли драгоценными камнями в Китае и достижении высочайших стандартов качества в изучении драгоценных камней».Школа AIGS в Бангкоке предлагает различные курсы в области геммологии, подготовленные квалифицированными профессионалами отрасли.