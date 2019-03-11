AIGS и Китай будут сотрудничать в области геммологического образования

Соглашение о сотрудничестве было заключено в рамках недавней деловой встречи председателя AIGS Кеннеди Хо (Kennedy Ho) и Шунью Хоу (Shunyu Hou), президента Центра тестирования драгоценных камней и драгоценных металлов (Gemstones & Precious Metals Testing Center) провинции Гуандун. Комментируя соглашение, Кеннеди Хо сказал: «AIGS планирует развернуть множество образовательных мероприятий в Китае. Опыт, накопленный нами в институте, может оказать существенную помощь в развитии торговли драгоценными камнями в Китае и достижении высочайших стандартов качества в изучении драгоценных камней».
Школа AIGS в Бангкоке предлагает различные курсы в области геммологии, подготовленные квалифицированными профессионалами отрасли.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished