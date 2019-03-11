Эксклюзив

«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт

Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) присоединился к Национальному банку Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF) в качестве руководителя подразделения по драгоценным металлам и бриллиантам, которое относится к отделению этого банка, оказывающему...

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Российское законодательство, регулирующее экспорт продукции, как бревно, лежит на дороге и мешает проехать

Эдуард Уткин - генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» - члена ТПП РФ, - отвечает на вопросы R&P о деятельности профессионального сообщества и об изменениях в ювелирной сфере.

11 марта 2019

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery

После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...

25 февраля 2019

Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

18 февраля 2019

AIGS и Китай будут сотрудничать в области геммологического образования

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aigs_logo.pngБазирующийся в Таиланде Азиатский институт геммологических наук (Asian Institute of Gemological Sciences, AIGS) и Китай будут расширять сотрудничество в области геммологического образования и тестировании драгоценных камней, сообщают средства массовой информации.
Соглашение о сотрудничестве было заключено в рамках недавней деловой встречи председателя AIGS Кеннеди Хо (Kennedy Ho) и Шунью Хоу (Shunyu Hou), президента Центра тестирования драгоценных камней и драгоценных металлов  (Gemstones & Precious Metals Testing Center) провинции Гуандун. Комментируя соглашение, Кеннеди Хо сказал: «AIGS планирует развернуть множество образовательных мероприятий в Китае. Опыт, накопленный нами в институте, может оказать существенную помощь в развитии торговли драгоценными камнями в Китае и достижении высочайших стандартов качества в изучении драгоценных камней». 
Школа AIGS в Бангкоке предлагает различные курсы в области геммологии, подготовленные квалифицированными профессионалами отрасли.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



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