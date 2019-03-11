Lucapa добыла алмаз весом 83 карата на руднике Мотаэ

Хотя камень был не ювелирного качества, это четвертый алмаз весом более 50 каратов, добытый на сегодняшний день на руднике Мотаэ, что подтверждает, что он содержит камни крупных размеров.
В феврале на руднике был добыт алмаз весом 51,2 карата, а в ходе программ по выборке проб 2018 года было произведено два камня специальной категории массой 78 каратов и 89 каратов.
«Мы очень рады, что добыча крупных камней в нашем недавно запущенном коммерческом производстве на новой фабрике Мотаэ мощностью 1,1 млн тонн в год показывает, почему Lucapa инвестировала в этот ценный ресурс в качестве дополнения к производству на шахте Луло (Lulo) в Анголе», - сказал управляющий директор Lucapa Стивен Везерол (Stephen Wetherall).
Недавно сообщалось, что Lucapa Diamond получила $3,8 млн от продажи 5 411 каратов алмазов, добытых на кимберлитовом руднике Мотаэ.
Алмазы были добыты в ходе программы по наращиванию производства на перерабатывающей фабрике мощностью 1,1 млн тонн руды в год в четвертом квартале 2018 года и в первом месяце коммерческой добычи полезных ископаемых на Мотаэ в январе прошлого года.
Самая высокая цена за алмаз, добытый на Мотаэ, составила $36 664 за карат.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished