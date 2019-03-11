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11 февраля 2019

Lucapa добыла алмаз весом 83 карата на руднике Мотаэ

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news_02072018_lucapa.pngLucapa Diamond добыла алмаз массой 83,9 карата на руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото, на котором компания недавно ввела в эксплуатацию фабрику, перерабатывающую 1,1 млн тонн руды в год.
Хотя камень был не ювелирного качества, это четвертый алмаз весом более 50 каратов, добытый на сегодняшний день на руднике Мотаэ, что подтверждает, что он содержит камни крупных размеров. 
В феврале на руднике был добыт алмаз весом 51,2 карата, а в ходе программ по выборке проб 2018 года было произведено два камня специальной категории массой 78 каратов и 89 каратов.
«Мы очень рады, что добыча крупных камней в нашем недавно запущенном коммерческом производстве на новой фабрике Мотаэ мощностью 1,1 млн тонн в год показывает, почему Lucapa инвестировала в этот ценный ресурс в качестве дополнения к производству на шахте Луло (Lulo) в Анголе», - сказал управляющий директор Lucapa Стивен Везерол (Stephen Wetherall).
Недавно сообщалось, что Lucapa Diamond получила $3,8 млн от продажи 5 411 каратов алмазов, добытых на кимберлитовом руднике Мотаэ.
Алмазы были добыты в ходе программы по наращиванию производства на перерабатывающей фабрике мощностью 1,1 млн тонн руды в год в четвертом квартале 2018 года и в первом месяце коммерческой добычи полезных ископаемых на Мотаэ в январе прошлого года. 
Самая высокая цена за алмаз, добытый на Мотаэ, составила $36 664 за карат. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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