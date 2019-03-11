Продажи алмазов Grib Diamonds остались на том же уровне

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Компания Grib Diamonds, занимающаяся маркетингом алмазов, зарегистрировала небольшую разницу в продажах алмазного сырья в 2018 году, реализовав продукцию на $300 миллионов из-за низкого спроса на более мелкие камни, сообщает Rapaport.

Агентство привело слова Антони Дира (Antony Dear), главы Grib Diamonds, который заявил, что цены на мелкие камни отразили слабый спрос в отрасли на такую продукцию.

«Алмазы Grib Diamonds мелких размеров оказались под большым давлением со стороны отрасли, которое нарастало в секторе с середины 2018 года. Это отразилось на наших ценах, которые в целом снизились в сопоставимых единицах в пределах 10%», - сказал он.

В сообщении говорится, что добыча алмазов на руднике имени В. Гриба выросла на 14%, до почти 5 млн каратов, в 2018 году против 4,4 млн каратов в предыдущем году.









Фото: Grib Diamonds



