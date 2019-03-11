Продажи алмазов Grib Diamonds остались на том же уровне

Агентство привело слова Антони Дира (Antony Dear), главы Grib Diamonds, который заявил, что цены на мелкие камни отразили слабый спрос в отрасли на такую продукцию.
«Алмазы Grib Diamonds мелких размеров оказались под большым давлением со стороны отрасли, которое нарастало в секторе с середины 2018 года. Это отразилось на наших ценах, которые в целом снизились в сопоставимых единицах в пределах 10%», - сказал он.
В сообщении говорится, что добыча алмазов на руднике имени В. Гриба выросла на 14%, до почти 5 млн каратов, в 2018 году против 4,4 млн каратов в предыдущем году.
Продажи Grib Diamonds соответствуют производству на руднике, однако компания не раскрыла точных данных. В компании сообщили, что спрос на камни категории меле, алмазы весом более 1 карата и крупные камни фантазийных цветов оставался высоким.
В 2019 году планируется увеличить производство крупных камней и алмазов специальной категории (камней весом более 10,8 карата) путем инвестирования в новые технологии, позволяющие добывать крупные камни без их повреждения, а также внедрить новые стратегии разработки рудника для увеличения добычи.
Алмазодобывающая компания AGD Diamonds разрабатывает алмазную трубку имени В. Гриба в Архангельской области, Россия, которая является одним из крупнейших алмазных месторождений в мире. Ранее сообщалось, что в сентябре прошлого года AGD Diamonds консолидировала 100% акций компании Grib Diamonds N. V.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург