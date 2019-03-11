Выручка АЛРОСА за 2018 год выросла на 9%, а продажи в каратах упали на 8%

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АЛРОСА, мировой лидер по объемам добычи алмазов, сообщает о финансовых результатах за 2018 год по МСФО.

За 12М 2018 года выручка выросла на 9% до 300 млрд руб. на фоне роста индекса цен и улучшения структуры продаж, несмотря на 8% снижение продаж в каратах.

Показатель EBITDA вырос на 23% до 156 млрд руб. благодаря росту выручки и контролю над затратами, в то время как рентабельность по EBITDA увеличилась на 6 п.п. до 52%.

Чистая прибыль компании за рассматриваемый период выросла до 90 млрд руб. (+15%) на фоне значительного улучшения рентабельности бизнеса. Свободный денежный поток вырос на 26% до 92 млрд руб. за счет роста прибыльности на фоне незначительного роста инвестиций. Чистый долг/EBITDA составил 0,4х против 0,7х годом ранее.

В четвертом квартале 2018 года выручка снизилась на 12% кв/кв до 61 млрд руб. главным образом за счёт изменения структуры продаж при росте доли алмазов технического качества. Показатель EBITDA снизился на 33% кв/кв до 27 млрд руб. из-за снижения выручки. Однако в сравнении с 4 кв. 2017 г. показатель EBITDA не изменился. Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 44%.

Свободный денежный поток (СДП) компании снизился до 14,3 млрд руб. (-11% кв/кв) на фоне снижения операционного денежного потока на 14% кв/кв и инвестиций (-20% кв/кв). Относительно прошлого года рост составил 22% г/г, что связано со снижением инвестиций (-18% г/г) и с ростом операционного денежного потока на 6%.

В четвертом квартале 2018 года чистая прибыль снизилась до 8 млрд руб. (-67% кв/кв) на фоне снижения EBITDA. Снижение на 53% г/г связано с фактором признания дохода от страхового возмещения СОГАЗ в составе прочих операционных доходов 2017 г., которое было в полном объеме выплачено в 2018 г.