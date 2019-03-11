Эксклюзив

Российское законодательство, регулирующее экспорт продукции, как бревно, лежит на дороге и мешает проехать

Эдуард Уткин - генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» - члена ТПП РФ, - отвечает на вопросы R&P о деятельности профессионального сообщества и об изменениях в ювелирной сфере.

11 марта 2019

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery

После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...

25 февраля 2019

Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

18 февраля 2019

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...

11 февраля 2019

Выручка АЛРОСА за 2018 год выросла на 9%, а продажи в каратах упали на 8%

Сегодня
Новости

АЛРОСА, мировой лидер по объемам добычи алмазов, сообщает о финансовых результатах за 2018 год по МСФО.
За 12М 2018 года выручка выросла на 9% до 300 млрд руб. на фоне роста индекса цен и улучшения структуры продаж, несмотря на 8% снижение продаж в каратах.
Показатель EBITDA вырос на 23% до 156 млрд руб. благодаря росту выручки и контролю над затратами, в то время как рентабельность по EBITDA увеличилась на 6 п.п. до 52%.
Чистая прибыль компании за рассматриваемый период выросла до 90 млрд руб. (+15%) на фоне значительного улучшения рентабельности бизнеса. Свободный денежный поток вырос на 26% до 92 млрд руб. за счет роста прибыльности на фоне незначительного роста инвестиций. Чистый долг/EBITDA составил 0,4х против 0,7х годом ранее.
В четвертом квартале 2018 года выручка снизилась на 12% кв/кв до 61 млрд руб. главным образом за счёт изменения структуры продаж при росте доли алмазов технического качества. Показатель EBITDA снизился на 33% кв/кв до 27 млрд руб. из-за снижения выручки. Однако в сравнении с 4 кв. 2017 г. показатель EBITDA не изменился. Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 44%.
Свободный денежный поток (СДП) компании снизился до 14,3 млрд руб. (-11% кв/кв) на фоне снижения операционного денежного потока на 14% кв/кв и инвестиций (-20% кв/кв). Относительно прошлого года рост составил 22% г/г, что связано со снижением инвестиций (-18% г/г) и с ростом операционного денежного потока на 6%.
В четвертом квартале 2018 года чистая прибыль снизилась до 8 млрд руб. (-67% кв/кв) на фоне снижения EBITDA. Снижение на 53% г/г связано с фактором признания дохода от страхового возмещения СОГАЗ в составе прочих операционных доходов 2017 г., которое было в полном объеме выплачено в 2018 г.


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished