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11 февраля 2019

АЛРОСА реализовала на аукционе во Владивостоке крупные алмазы на $9 млн

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alrosa_news_logo.pngАЛРОСА, крупнейшая в мире компания по добыче алмазов, провела во Владивостоке аукцион по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата). Суммарная выручка составила $9,1 млн.
Компания продала 125 алмазов общим весом 2 090 каратов. Победителями по разным позициям аукциона признаны 24 компании из крупнейших центров алмазной торговли.
«Первый в этом году аукцион во Владивостоке завершился с хорошими результатами. Ассортимент по-прежнему пользуется спросом среди участников алмазно-бриллиантового рынка. В торгах приняли участие представители крупнейших центров мировой алмазной торговли. Уверен, что интерес к Владивостоку как к перспективной торговой площадке будет только расти», - отметил Евгений Агуреев, член правления, директор ЕСО АЛРОСА.
График международных аукционов АЛРОСА по реализации алмазов специальных размеров включает четыре аукциона во Владивостоке в 2019 году. Следующий аукцион на дальневосточной площадке состоится в апреле, еще два запланированы на июль и сентябрь.



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