Gem Diamonds продала алмаз с Летсенг за рекордную цену в долларах за карат

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Gem Diamonds продала розовый алмаз весом 13,33 карата, добытый на руднике Летсенг (Letšeng ) в Лесото в прошлом месяце, за $8,75 млн.









Фото: Gem Diamonds







В 2018 году было добыто 15 алмазов весом более 100 каратов, что стало рекордом для компании.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished В прошлом году Gem Diamonds продала 44 алмаза на сумму более $1 млн каждый, получив доход в размере $137,2 млн.В 2018 году было добыто 15 алмазов весом более 100 каратов, что стало рекордом для компании.

Камень был реализован по цене, которая составила $656 933 за карат. Это, согласно сообщению, является рекордной ценой компании в долларах за карат.