Основные доходы Gem Diamonds выросли на 69%, до $82,3 млн

Gem Diamonds сообщила, что основные доходы компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) выросли на 69%, до $82,3 млн, в 2018 году по сравнению с $45 млн в предыдущем году, главным образом из-за увеличения прибыли в сочетании с успешной реализацией различных инициатив по трансформации бизнеса, а также путем поддержания строгой дисциплины затрат.Прибыль компании увеличилась на 25%, до $267 млн, по сравнению с $214,3 млн в предыдущем году благодаря реализации рекордного количества крупных алмазов, добытых на руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото.Gem Diamonds добыла 15 алмазов весом более 100 каратов в 2018 году, что является рекордным количеством камней, произведенных за один календарный год.Производство камней в 2018 году также отличалось большим количеством алмазов массой более 20 каратов, причем 80% прибыли в основном приносили продажи алмазов весом более 10 каратов.В 2018 году компания произвела 126 875 каратов алмазов на руднике Летсенг против 111 811 каратов в 2017 году.«План разработки рудника Летсенг был пересмотрен в течение 2018 года с целью дальнейшего сокращения общего коэффициента вскрыши рудника благодаря проведению работ под более крутым углом откоса, - сказал исполнительный директор Gem Diamonds Клиффорд Элфик (Clifford Elphick). - Добыча в соответствии с этим планом началась и, как ожидается, приведет к значительному улучшению чистой приведенной стоимости шахты».