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11 февраля 2019

Лидеры IDE ведут переговоры с Анголой для увеличения прямых поставок алмазов в Израиль

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ide_logo.pngДелегация глав израильского Министерства экономики и руководства Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE) недавно посетила Анголу с тем, чтобы встретиться с ключевыми должностными лицами в алмазном секторе страны и воспользоваться изменениями в ангольской политике маркетинга алмазов, а также увеличить объем прямых поставок алмазного сырья в Израиль, говорится в пресс-релизе, выпущенном IDE.
Делегацию возглавлял генеральный директор Министерства экономики Израиля Шай Рински (Shay Rinsky), в ее состав входили Израильский алмазный инспектор Дэнни Тал (Danny Tal), президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash), председатель Израильского алмазного института Боаз Молдавски (Boaz Moldawsky), управляющий директор IDE Эран Зини (Eran Zini) и председатель комитета IDE по торговле бриллиантами и алмазами Цви Замир (Zvi Zamir).  
Визит был организован послом Израиля в Анголе Ореном Розенблаттом (Oren Rosenblatt). 
Президент IDE Йорам Дваш сказал: «Это был очень успешный визит для израильской алмазной промышленности. У Израиля и Анголы много общих интересов, и мы видим реальную возможность укрепить связи между алмазными секторами обеих стран. Мы очень рады, что Ангола собирается войти в число крупнейших международных производителей алмазов, проводящих тендеры по продаже камней в Израиле».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



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