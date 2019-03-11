Лидеры IDE ведут переговоры с Анголой для увеличения прямых поставок алмазов в Израиль

Делегацию возглавлял генеральный директор Министерства экономики Израиля Шай Рински (Shay Rinsky), в ее состав входили Израильский алмазный инспектор Дэнни Тал (Danny Tal), президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash), председатель Израильского алмазного института Боаз Молдавски (Boaz Moldawsky), управляющий директор IDE Эран Зини (Eran Zini) и председатель комитета IDE по торговле бриллиантами и алмазами Цви Замир (Zvi Zamir).
Президент IDE Йорам Дваш сказал: «Это был очень успешный визит для израильской алмазной промышленности. У Израиля и Анголы много общих интересов, и мы видим реальную возможность укрепить связи между алмазными секторами обеих стран. Мы очень рады, что Ангола собирается войти в число крупнейших международных производителей алмазов, проводящих тендеры по продаже камней в Израиле».